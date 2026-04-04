實在有夠絕望 黃牛高價囤了一屋子記憶體：直呼「完蛋了砸手裡了」

一段中國記憶體商家對著滿屋子囤貨的DDR5記憶體條崩潰喊話的影片，在海內外社交平台引發關注。鏡頭裡堆積如山的記憶體模組，曾是商家眼中坐等升值的硬通貨，如今卻成了砸在手裡的燙手山芋。(取材自快科技)

一段中國記憶體商家對著滿屋子囤貨的DDR5記憶體條崩潰喊話的影片，在海內外社交平台引發關注。鏡頭裡堆積如山的記憶體模組，曾是商家眼中坐等升值的硬通貨，如今卻成了砸在手裡的燙手山芋。

中國DDR5消費級記憶體市場出現斷崖式降價，引發囤貨商家集中拋售。主流16G規格DDR5記憶體價格已從人民幣900元左右跌至人民幣700元上下，32G產品普遍降價約人民幣300元，部分型號跌幅達30%，線下市場甚至出現單日跌價超人民幣百元的情況。

儘管消費零售市場震盪，但企業級DRAM需求仍保持穩定增長。專家預測，隨著產能逐步穩定，未來記憶體價格或將因供需缺口收窄而持續走低。目前，DDR5價格雖有大幅回落但仍處於相對高位，建議消費者根據需求觀望後續走勢。

快科技報導，這一幕正是當前DDR5消費級記憶體市場的真實縮影，持續數月的漲價潮突然停止，斷崖式降價席捲市場，囤貨炒作的商家陷入集體恐慌。

近兩周，中國DDR5記憶體市場開啟集中降價通道，國內外價格同步大幅回落，迎來近半年來的首次顯著下跌。據深圳華強電子世界商戶回饋，主流16G規格DDR5記憶體，已從上周的人民幣900元左右跌至人民幣700元上下。

32G產品普遍降價人民幣300元左右，部分品牌型號降幅更是達到30%。線下市場價格波動更為劇烈，有商家直言，單日就有產品暴跌超人民幣百元，主流16GB型號短短兩天就下調了人民幣四五十元。

本輪價格暴跌的核心原因，正是持續高昂的價格徹底透支了消費需求。自去年第4季AI算力需求爆發帶動記憶體漲價潮以來，一路走高的價格大幅擠壓了普通消費者的購買意願，非剛需用戶紛紛暫緩入手，轉向低容量產品或二手市場。

有商戶透露，當前門店銷量較去年11月前已下滑超60%，市場承接能力嚴重不足。需求端的持續疲軟，讓前期跟風囤貨的商家慌了神，集中拋售加上游經銷商出貨意願增強，直接引發了連鎖的價格踩踏。

谷歌3月26日發布的Turbo Quant壓縮演算法，成了點燃本輪降價的導火線。該演算法可將AI模型記憶體佔用降低至少6成，消息一出便引發全球記憶板塊股價劇烈波動。即使機構指出演算法實際影響有限，仍在行業內引發恐慌情緒，部分廠商直接提前開啟清庫存操作，進一步加速了零售端的價格跳水。

對於當初賭定價格持續上漲、大量囤貨的黃牛和通路商而言，如今的局面堪稱滅頂之災。這些商家原本指望借著AI東風在高點套現，如今價格暴跌，手裡的海量庫存不僅無法實現預期收益，甚至連成本價都難以守住，想以之前的高價出貨根本無人接盤。

而這種恐慌情緒正在快速蔓延，形成惡性循環。越擔心價格繼續下跌，商家越急於低價拋售，而大規模集中甩貨，又進一步壓低了市場價格。

值得注意的是，本輪價格回檔呈現出明顯的市場分化。TrendForce相關分析指出，當前的價格修正主要集中在消費零售市場，企業級DRAM市場的需求仍在持續穩定增長，沒有放緩跡象。

工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林認為，記憶體條未來將持續降價，只是時間跨度較長。隨著產能逐步穩定，供需缺口已體現在價格上，未來記憶體條價格難有支撐。

業內人士同時提醒，儘管近期DDR5記憶體價格大幅回落，但整體仍處於相對高位，後續走勢仍需持續觀察市場供需變化。

對於普通消費者而言，剛需裝機用戶當下入手無需過度糾結，而追求性價比的等等黨，也可以繼續觀望後續價格走勢，等待更合適的入手時機。