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打動人心…7年前受助人度過難關 返還7000人近27萬元善款

中國新聞組／北京4日電
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王先生收到7年前那位受助者返還的愛心捐款。(取材自上游新聞)
王先生收到7年前那位受助者返還的愛心捐款。(取材自上游新聞)

北京網友王先生（化名）近日意外收到一筆來自水滴籌平台的100元（人民幣，下同，約14.5美元）退款。對方的名字很陌生，他點開捐贈平台後發現，這竟是七年前一次網路籌款的退款。更讓他驚訝的是，當年那次籌款的總額近27萬元，如今，那位受助人度過難關後，將全部善款返還給7000名捐贈人。

上游新聞報導，在捐贈頁面，受助者留下了一段話：「衷心感謝您在我們最困難的時候伸出援手，幫助我們全家度過難關。現將265525元善款全額返還至水滴籌平台，祝所有好心人一切順遂。」

通過王先生曬出的截圖，看到不少人在上述留言後回覆：「收到退款了，叔叔現在怎麼樣了？已經康復了嗎？」「收到退款了。不記得有這事，特意來看一下，居然都退還了，應該挺辛苦的，太善良了，祝一切都好！」「收到一條退款信息，查帳竟然是七年前了。」頁面下方還顯示，當年這筆籌款提現金額為265525元，提現時間是2019年3月2日。

「我和一位共同好友聊起此事，都震驚於第一次收到捐贈退款。」王先生表示，這筆捐款原本就是無償的愛心幫助，他從未想過有一天會被退還。這種「不需要」卻「主動做」的選擇，讓這份跨越七年的感恩與信義格外打動人心。「網路籌款有時會讓人產生不信任，甚至覺得愛心被辜負。但這件事，堪比『信義兄弟』了。」

據報導，王先生特意查看了籌款頁面，顯示共有7001人參與捐贈。他感慨道：「對當事人來說，這筆錢數額不小，返還的壓力不可謂不大。而且要把錢退回平台，再通過平台分發給所有的捐贈人，操作起來也很麻煩。」

王先生的說法得到了水滴籌平台工作人員的證實。2日下午，水滴籌平台一名工作人員確認，這起退款確有其事。「不過我們跟他溝通時，對方明確表示謝絕一切採訪。」

「這個用戶確實主動聯繫我們退款，把錢給了平台，我們再退還給捐款人。」工作人員表示，受助人向平台說明了退款原因：「他當時家庭確實困難，經過這麼多年，家庭經濟恢復了，有了一些存款。他想把這些錢還給當時幫助過他們家的人。」

王先生收到了一筆來自水滴籌平台的100元退款。(取材自上游新聞)
王先生收到了一筆來自水滴籌平台的100元退款。(取材自上游新聞)

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