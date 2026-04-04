「讓領導知道便宜沒好貨」…河南女午睡5小時擺爛 網友一面倒

河南一名女子不滿低薪，上班時午睡5個小時抗議，大言不慚說「我就不滾，得讓他們知道便宜沒好貨」，掀網路熱議。(取材自河南青年時報)

河南 一名女子因不滿自己薪資偏低，在上班時就摸魚，近日午睡5個小時被領導發現後遭警告，竟大言不慚表示：「我就不滾，得讓他們知道便宜沒好貨。」此言一出，不僅在公司內部引起震動，也在網路上掀起熱議。

據視頻顯示，該女子在鏡頭前一邊擦著鼻涕、一邊哭訴主管警告她，如果以後再午睡五小時，就會被辭退。然而，她對此毫不懼怕，反而強調「得讓領導知道便宜沒好貨」。女子的言行在網路上曝光後，評論區反響迅速，幾乎一面倒地對她提出批評。

不少網友指出，「一天工作八小時，午睡花去五小時，再加上用餐、上廁所及刷手機，實際工作時間可能連兩小時都不到」，「換誰當老闆能受得了？這不是對抗，這是耍無賴」。也有人指出，她的行為不僅不合理，還可能影響同事，「你一個人把整個辦公室的風氣都帶壞了」。

專家指出，對於薪資不滿，員工可以透過合理途徑表達，例如與主管協商或調整崗位。然而超出合理範圍的行為，尤其在工作時間大半拿來休息或睡覺，容易引發同事和管理層的不滿，甚至破壞團隊氛圍。

網友普遍表示，對低薪工作感到壓力與委屈在所難免，但這種情緒應在合理範圍內釋放，而非以極端方式挑戰規範。職場規範與團隊協作仍是維持效率和公平的重要基礎。

對此，有網友提供建議，如果員工對薪酬不滿，可以考慮換工作、進修提升技能或與主管溝通，而非用極端方式「對抗」。職場生存需要智慧與策略，過度情緒化行為不僅無助於改善個人待遇，反而可能帶來負面後果。