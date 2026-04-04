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豬精液製眼藥水可治癌？ 瀋陽藥科大團隊新療法引發關注

中國新聞組╱北京4日電
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瀋陽藥科大學團隊研究發現，豬精液製成的眼藥水可治療眼腫瘤，近日發表於《科學·進展...
瀋陽藥科大學團隊研究發現，豬精液製成的眼藥水可治療眼腫瘤，近日發表於《科學·進展》，並受到《自然》網站的高度關注。(取材自微博)

豬精液製成的眼藥水可治療眼癌？這項由瀋陽藥科大學張宇教授團隊完成的研究，近日發表於《科學·進展》，並受到《自然》網站的高度關注。研究顯示，這種眼藥水能穿過小鼠眼部屏障，精準到達腫瘤位置，幾乎完全消除癌細胞，且不損傷視力和眼內結構。

新浪報導，視網膜母細胞瘤是5歲以下兒童最常見的惡性眼內腫瘤，全球發病率約為每1.5萬至2萬名兒童中有1例。中國每年新發病例約1000例，居世界首位。現有治療方式包括眼內注射、化療和激光治療，但均可能損傷眼部結構或導致全身毒性。張宇團隊因此尋求無創療法，以外泌體為載體，使藥物穿透血-視網膜屏障，直達腫瘤部位。

研究中，科學家從10至18月齡杜洛克公豬的新鮮精液中提取外泌體，這些奈米(納米)級囊泡具有良好生物相容性、低免疫原性，且能穿過生物屏障。團隊在外泌體中裝載「奈米酶武器系統」，包括碳點、二氧化錳及葡萄糖氧化酶，進入腫瘤細胞後協同產生活性氧，選擇性殺死癌細胞。外泌體表面還修飾了葉酸分子，提高靶向性，使藥物精準作用於視網膜母細胞瘤。

動物實驗顯示，經過30天治療，實驗組小鼠腫瘤體積平均減少約97.65%，對照組則腫瘤持續增長並出現血管新生和眼內混濁。組織病理學分析證實，眼藥水可在晶狀體至視網膜界面形成全方位包圍，阻止腫瘤擴散，同時保留眼內屏障的結構完整性。視網膜電圖顯示，治療後小鼠視力接近正常，對照組則功能嚴重受損。單獨使用「奈米酶」未能穿透屏障，小鼠腫瘤仍繼續生長。

張宇指出，精液外泌體在精子穿越女性生殖道時具備屏障穿透能力，啟發團隊將其應用於眼科治療。由於豬精液來源充足，外泌體特性穩定，且與人類蛋白表面結構相似，安全性得到驗證。此外，外泌體可通過角膜和結膜雙路徑到達視網膜，打開暫時性通道後，又能自動閉合，維持眼內天然屏障。

國際專家對此療法表示關注。墨爾本貝克心臟與糖尿病研究所分子蛋白質組學研究員大衛·格林寧認為，眼藥水形式比眼內注射侵入性低，但仍需人體試驗。初步動物試驗顯示，肝腎功能正常，眼壓穩定，長期使用角膜刺激小。張宇團隊正計畫將此療法推進至人體試驗，並探索其他疾病的應用潛力，包括血腦屏障相關疾病。

據報導，這項創新研究不僅為視網膜母細胞瘤提供了潛在新治療方案，也為無創藥物遞送和腫瘤精準治療開闢了新方向，吸引國際科學界高度關注。

瀋陽藥科大學團隊研究發現，豬精液製成的眼藥水可治療眼腫瘤，近日發表於《科學·進展...
瀋陽藥科大學團隊研究發現，豬精液製成的眼藥水可治療眼腫瘤，近日發表於《科學·進展》，並受到《自然》網站的高度關注。(取材自微博)

瀋陽藥科大學團隊研究發現，豬精液製成的眼藥水可治療眼腫瘤，近日發表於《科學·進展...
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