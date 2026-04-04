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「我準備倒閉了」 順德雞煲店老闆勸退反成招牌 客流跨省湧入

中國新聞組╱廣州4日電
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廣東順德一間名為莫氏雞煲的鄉村小店因網紅探店影片意外暴紅，吸引大批食客跨城排隊。...
廣東順德一間名為莫氏雞煲的鄉村小店因網紅探店影片意外暴紅，吸引大批食客跨城排隊。(取材自杭州交通)

近日，廣東順德一間名為莫氏雞煲的鄉村小店因網紅探店影片意外暴紅，短時間內吸引大批食客跨城排隊，引發關注。這家原本低調經營的雞煲店，在流量湧入後面臨前所未有的壓力，老闆甚至以「我這家店準備倒閉了」的勸退方式來試圖降低客流，沒想到反而成為另類宣傳，讓人氣持續升溫。

據杭州交通報導，擁有近千萬粉絲的網紅「劉雨鑫」，日前發布探店影片，畫面中老闆看到拍攝鏡頭時幽默表示「不要把生意搞太好，忙不過來」，語氣帶著無奈與自嘲。這句看似「抗拒」的玩笑話，沒想到反而激起網友們的濃厚興趣。影片發布後迅速傳播，短時間內獲得大量點讚與轉發，吸引周邊城市甚至外省食客專程前往嘗鮮。排隊兩小時以上已成常態，不少顧客直言「等久也值得」。

突如其來的暴紅讓這家雞煲小店措手不及。店家透露，店內每日處理七、八十隻雞，遠超過往營運規模，目前，在外上班的「少東家」被召回，就連媳婦家也被喊來幫忙，雙手因為拔雞毛剁雞已經發白，工作負擔明顯加重。

對於外界傳言使用冷凍雞，店方表示自家擁有養雞場，目前供應仍以自養土雞為主，但若客流持續增加，存量僅能支撐一至兩個月。

鄰里居民也證實，老闆年紀較大，已考慮暫時休息半個月調整營運節奏，並建議本地民眾錯峰前往。

媒體實地探訪發現，該店雞肉按斤計價，一斤38元(人民幣，下同)，湯底售價38元，價格屬當地正常水準，搭配廣東常見的祛濕湯底，符合順德農村散養土雞與藥膳飲食特色。

據報導，莫氏雞煲店所在地臨近佛山，周邊多個城市的食客都喜歡前來覓食，得益於農村的天然優勢，當地有不少散養土雞。而店內關於喝湯祛濕的提示，也是當地的常見做法，廣東氣候潮濕，本地人在煲湯、煮粥時，也常會加入一些山草藥，以達到祛濕的效果。

廣東順德雞煲店老闆以「我準備倒閉了」來勸退客人，沒想到反而成為另類宣傳。(取材自...
廣東順德雞煲店老闆以「我準備倒閉了」來勸退客人，沒想到反而成為另類宣傳。(取材自杭州交通)

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