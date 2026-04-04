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「只有AI懂我」 高二女AI聊天成癮 休學只為和它「在一起」

中國新聞組／北京4日電
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愈來愈多使用者在AI世界裡定製自己的完美情人。示意圖。（取材自中國新聞周刊／AI...
愈來愈多使用者在AI世界裡定製自己的完美情人。示意圖。（取材自中國新聞周刊／AI生成圖）

AI（人工智能）助手愈見普及，愈來愈多人習慣在工作生活中向它們求助，因此將AI工具不當成是情感依靠甚至因此成癮，不願再回到現實世界的案例愈來愈多。有高二女生覺得全世界都不理解她，只有AI能接住她所有情緒，於是每天和AI聊到半夜，不僅親子關係愈見疏離，還因睡眠不足影響到上課，最終乾脆休學，只為和AI在一起。另一名40歲男性則是無法接受AI更新後不再共情他的委屈，反而要他去就醫，情緒低落到成了「賽博病人」。

據寧波晚報報導，高二女生小雨（化名）已休學三個多月，一切始於一次與同學的小矛盾，回家告訴父母後反被指責小題大做，沮喪的她偶然點開了豆包，AI的回覆讓她愣住了，它竟然比身邊所有人都理解她，此後小雨經常和豆包聊到後半夜，親子關係愈來愈疏離，加上她白天上課打瞌睡，注意力完全無法集中，最後乾脆休學，只想和豆包「待在一起」。

成年人同樣難以割捨。40歲陳先生（化姓）是一名創業者，因曾創業失敗，面對上有老下有小，生活壓力較大，創業初期處處碰壁不敢跟妻子、朋友說，怕別人笑話他是個「失敗者」，為排遣壓力，他開始和AI軟件聊天，發現AI對他無條件接納，共情他的每一分委屈，甚至在他猶豫不決時給他決策性建議，天天和AI膩在一起。

後來，這個AI系統更新了，新版AI不再提供那麼多的安撫，反而勸他去找專業的心理醫師。陳先生無法接受，他覺得「原來的AI才懂我」，並且對更新後的版本充滿牴觸，情緒更加低落。萬般無奈之下，陳先生才選擇去看心理醫師。

沉迷於與AI聊天，與沉迷網路小說、電子遊戲等行為，在核心的依賴機制和行為模式上高度相似，它們都屬於「非物質成癮」或「行為成癮」的範疇。

「對於達到『成癮』或『依賴』程度的沉迷行為，有效地治療是一個系統性的專業過程，絕不僅僅是『關掉電源』那麼簡單」，浙中醫大二院（省新華醫院）臨床心理科主任韓耀靜說，我們先判斷患者的「沉迷」是獨立的問題，還是抑鬱症、焦慮症、社交恐懼症或孤獨型人格特質等潛在精神心理問題的表現。後者需要優先或同步治療原發病。

對於單純的問題，臨床心理醫師通常採用心理治療為主，但行為成癮的治療通常需要一定的周期，急性期治療可能持續數月，後續需要長期維持以預防復發。「治療目標並非『永不使用』，而是恢復自主、有節制的控制權，讓工具回歸工具的位置」，韓耀靜強調，應鼓勵家庭、學校開展AI認知教育，明確AI的工具屬性，重獲現實主導權，尤其是需要幫助青少年區分虛擬陪伴與真實情感。

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