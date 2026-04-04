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粉底液將軍惹議 廣電總局出手了…要求杜絕顏值崇拜

記者陳宥菘／綜合報導
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熱門古裝劇「逐玉」近期暴紅，但男主角張凌赫妝容精緻遭嘲「粉底液將軍」，中國國家廣...
熱門古裝劇「逐玉」近期暴紅，但男主角張凌赫妝容精緻遭嘲「粉底液將軍」，中國國家廣電總局也出手整治，2日召集串流平台與電視劇製作機構開會，要求杜絕顏值崇拜。(取材自微博)

中國熱門古裝劇「逐玉」近期暴紅，但男主角張凌赫妝容精緻遭嘲「粉底液將軍」，繼解放軍報旗下「鈞正平」罕見批評沙場將軍卻塗脂抹粉、過度柔化後，中國國家廣電總局也出手整治，2日召集愛奇藝、芒果TV等串流平台召開座談會，不僅稱行業內存在片面追求顏值至上的「不良」創作傾向，更要求杜絕「顏值崇拜」而回歸演技與故事本身。

據中國國家廣電總局電視劇司官方微信公眾號「振興國劇」消息，4月2日，電視劇司召開「電視劇健康審美」座談會。愛奇藝、芒果TV、騰訊視頻、優酷等重點串流平台，以及正午陽光、檸萌影視、華策影視、長信傳媒等製作機構相關負責人參加了會議。

會議認為，要清醒認識到，行業內還存在片面追求「顏值至上」的「不良」創作傾向，有的劇集出現演員妝容過度，部分服裝化妝道具與人物性格、故事場景脫節等問題。會議指出，「電視劇行業要深入學習貫徹習近平文化思想」，堅持「真善美」的價值內核，體現質樸之美、自然之美、內涵之美。

會議稱，民眾對電視劇的需求，從來不止於顏值好看，而在於故事耐看。要求堅決摒棄畸形審美，堅守電視劇創作審美底線，堅定實現從「明星中心制」轉向「劇本中心制」。要杜絕「顏值崇拜」，堅持「內容為王、人物為本」，讓人物有血有肉、有溫度、有靈魂，最基本的一點要求是「演什麼要像什麼」。

會議還要求，要避免「顏值至上」和「流量依賴」，多關注演技和作品。要讓服化道為人物塑造和故事表達服務，與人物形象相匹配，整體上呈現健康向上的精神特質，體現中國氣派、中國風格，增強文化自信。

會議表示，要通過行政管理部門、行業協會、製作機構、播出平台的協同發力、密切配合，加強專業指導和學習培訓，將健康審美觀念貫穿電視劇創作生產、播出、管理的全過程。

然而，有觀點批評官方「該管的不管，管到審美上來」，憂當局干預或進一步壓縮創作空間。部分女性觀眾則認為，影視行業長期推崇女性角色「白幼瘦」的畸形審美時，未見官方高調介入；反觀女性受眾為主的作品對男性外貌有偏好，就迅速引發監管關注，質疑存在審美標準上的性別差異。

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