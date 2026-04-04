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宿遷文旅發邀請…「西楚霸王」何潤東有望亮相蘇超主場

記者林宸誼／綜合報導
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何潤東14年前在「楚漢傳奇」中飾演項羽，近日意外翻紅。宿遷文旅已向何潤東發出邀請...
何潤東14年前在「楚漢傳奇」中飾演項羽，近日意外翻紅。宿遷文旅已向何潤東發出邀請，希望他以「楚漢傳奇」中項羽的經典形象，亮相4月18日「蘇超」宿遷隊主場對陣南京隊的賽事。(取材自北京音樂廣播)

宿遷文旅發布，已向演員何潤東發出邀請，希望他以「楚漢傳奇」中項羽的經典形象，亮相4月18日「蘇超」宿遷隊主場對陣南京隊的賽事。何潤東團隊回應稱「非常希望到場」，正積極協調檔期。

近期中國電視劇「逐玉」熱播引發爭議，「粉底液將軍」張凌赫白面妝造遭全網吐槽，對比何潤東14年前，飾演電視劇「楚漢傳奇」中的項羽，滿臉滄桑與滿身泥土血跡形成強大對比。

江蘇廣電新聞客戶端「荔枝新聞」報導，消息一出，評論區直接炸了：「 項羽踢足球？這畫面太硬核了。」「宿遷文旅，你是懂流量的！」

這場「霸王歸巢」的創意，其實是網友建議。3月下旬，蘇超各隊隊徽發布，宿遷隊的標誌正是「西楚霸王項羽」。

當時就有網友在社交平台喊話宿遷文旅：「開幕式就請何潤東老師，騎個大黑馬，穿個盔甲，繞場一圈，喊一聲『江東子弟多才俊』，然後連喊三聲『殺』就行，簡單且震撼。」

網友喊話當天，宿遷文旅就回覆「靜候霸王回家」，不到一周就真的把邀約發出去了。更有趣的是，劇中虞姬的扮演者李依曉也收到了邀請。宿遷文旅正嘗試促成 「霸王虞姬」 同台。有網友已經開始腦補畫面：「項羽踢球，虞姬場邊喊加油，這誰頂得住？」

宿遷這波操作，其實是蘇超 「內卷」 的縮影。4月11日揭幕戰，常州隊主場請了周深獻唱。同一天，揚州隊主場官宣尚雯婕演唱隊歌。各隊為了上座率紛紛放大招。有網友繼續「點菜」：「南京隊請劉邦（陳道明），淮安隊請韓信（段奕宏），直接搞成『足球版楚漢爭霸』。」

宿遷與何潤東還在協調檔期，但「霸王歸來」的呼聲已經拉滿了熱度。

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