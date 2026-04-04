CBA最老外援…美饒舌巨星41歲傑寇加盟同曦 黃蜂股東身分成焦點

美國饒舌巨星傑寇（J. Cole）與中國CBA南京同曦隊簽約。（新華社）

兩度獲得葛萊美獎的美國饒舌巨星41歲傑寇（J. Cole）與中國CBA南京同曦隊簽約，2日晚在主場對陣寧波隊的比賽現場亮相，成為CBA史上最年長的外援；南京同曦球團也透露，這次與傑寇簽約除希望提升CBA在全球的影響力，也期待透過傑寇黃蜂股東的身分，未來為球隊引進更多資源。

傑寇從小就熱愛籃球，雖然因為音樂夢想放棄在NCAA 出賽的機會，但在2012年他就曾受邀參加NBA 全明星周名人賽，當時他也公開過自己有一個NBA夢想，也曾一度收到來自活塞隊的試訓邀約。

繼2021年出戰非洲籃球聯賽，2022年參加加拿大菁英籃球聯賽後，傑寇的職籃夢也在今年轉戰CBA，目前人也已經抵達南京進行身體恢復訓練，而南京同曦球團也表示，將會在適時安排傑寇在CBA出賽。

報導指出，這次南京同曦與傑寇簽約主要是球隊總經理王震去年7月與傑寇一同在美國吃飯，並聊到他的籃球夢，在南京同曦本季幾乎已無緣季後賽的情況下，也促成這次傑寇的加盟。而王震也不諱言表示，簽下傑寇除了希望提升CBA聯賽在全球的影響力外，更希望借重傑寇黃蜂小老闆的身分，未來幫助球隊引進更多資源或是洋將人選。

有一些網友和球迷認為，流量雖好，但職業聯賽簽約說唱明星，多少有點跑偏。身為饒舌巨星的傑寇，雖然留下的數據並不突出，但在場上的拚勁與態度早已贏得職業球員的尊重；不過，CBA聯賽的強度遠高於他先前待過的聯盟，南京同曦是否真的會讓他進入正式輪換名單，全世界都在期待。