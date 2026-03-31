中國課本在金字塔、大笨鐘等景點走紅 遊客「尋書接力」

英語書左下角，網友留言「會永遠記住獨屬中國人的浪漫」。(取材自上游新聞)

一場由中國遊客自發發起的「中學教材尋書接力」活動，近日在海外多個知名景點悄然走紅。從埃及金字塔到英國大笨鐘，再到澳洲十二門徒岩，一本本印有景點地標的中學教材被遊客帶到現場打卡合影後，悄悄藏在角落，留給下一位中國旅人尋找。這場以課本為暗號的跨國接力，被網友稱為「全球接頭計畫」，在社交平台迅速引發關注。

中國初三歷史課本的封面，正是金字塔。(取材自上游新聞)

上游新聞報導，這一現象最早在埃及開羅的古夫金字塔附近受到關注。有遊客分享，按照網上流傳的「藏書攻略」，在獅身人面像附近的鐵皮隔板石洞中找到一本初三「世界歷史」教材，封面正是眼前矗立4000多年的金字塔。取出書本與實景合影後，再將教材放回原處，留給下一位到訪的中國遊客。參與者表示，這種「尋書」過程既像尋寶，也像跨越時空的默契交流，讓異國旅行多了一份情感連結。

類似的場景也出現在英國倫敦。多名華人遊客與留學生循著網路分享的線索，在大笨鐘周邊電話亭、垃圾桶後方或救生圈縫隙中找到中學英語教材與明信片。有人一次找到多本課本，還在書頁中看到其他同胞留下的留言與簽名。參與者形容，這些課本像是一種無聲的接頭暗號，把素未謀面的旅人串聯起來，讓遠在海外的中國遊客彼此產生共鳴。

相比尋找書本的趣味，書中留下的文字更讓人動容。有人在課本扉頁寫下「離家千里又萬里，務必爭氣再爭氣」，也有人留下「中國同胞，見字如面，一切安好」等簡短問候。這些留言沒有姓名、沒有聯絡方式，卻承載著對求學時代的回憶與對遠方同胞的祝福。對不少留學生而言，翻開熟悉的教材，就像重新翻開青春的一頁，讓人產生強烈的情感共鳴。

在澳洲大洋路的十二門徒岩，一名留學生則成為「留書者」，她特意帶著高中英語教材前往景點，因為課本封面正是十二門徒岩的實景。站在熟悉的畫面前，她感慨，當年在教室裡翻看課本時，從未想過有一天能親自走到封面中的世界。拍照打卡後，她將教材放在遊客中心立柱旁，希望把這份驚喜留給下一位中國旅人。

隨著活動在網路擴散，愈來愈多中國遊客加入接力。有的人更換破損課本，有人替書本套上防水袋，還附上筆供後來者留言。整個過程並無組織者，也沒有商業推動，完全依靠網友自發參與，逐漸形成一種具有儀式感的旅行文化。部分外國遊客和當地居民看到中國遊客尋書打卡後，也對這種做法產生好奇，認為十分有趣。

觀察人士指出，這種以教材為媒介的跨國接力，之所以能引發共鳴，在於它把個人成長記憶與全球旅行體驗結合起來。課本象徵學生時代的夢想，而現實中的景點則代表世界的開放與可能，兩者的重合，讓旅程不再只是打卡，而是一次對青春與未來的回望。

報導稱，從金字塔到大笨鐘，再到十二門徒岩，一本本中學教材串聯起不同國度與不同旅人，也讓普通旅行多了一層情感意義。這場沒有組織者的「尋書接力」，正以一種溫和而細膩的方式，展現當代中國年輕人對世界的探索。

網友找到了英語書與大本鐘合影打卡。(取材自上游新聞)