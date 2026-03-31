美國佬誤闖湖南白事酒席 以為飯店想用餐 結局出乎意外

兩名美國人騎乘摩托車遊中國，經湖南時誤闖一戶正在舉辦白事酒席的人家，兩人當時饑腸轆轆，誤以為是飯店，直接上前詢問「可以吃嗎？」影片在網路迅速走紅。(取材自瀟湘晨報)

美國知名影音創作者Ludwig近日與同伴騎乘摩托車遊中國，從廣東一路北上前往內蒙古，途經湖南時因偏離國道誤入鄉村，意外闖入一戶正在舉辦白事酒席的人家。兩人當時饑腸轆轆，誤以為現場是提供餐飲的飯店，直接上前詢問「可以吃嗎？」這段充滿文化差異的經歷，被拍成影片上傳網路後迅速走紅，也讓當地村民的熱情待客之道受到關注。

綜合瀟湘晨報、極目新聞報導，3月21日，湖南邵陽縣一處村莊裡一名104歲高齡老太太過世，依照當地習俗屬「喜喪」，家屬搭起紅色拱門並設置流水席，供親友弔唁與用餐。喪禮進行期間，兩名不諳中文的外國騎士騎車到門口，向村民詢問是否可以用餐，讓不少人一時摸不著頭緒。

在場的李先生回憶，當時他以為兩人只是想蹭飯，便告訴對方當天中午已經開過席，下一次開飯要等到下午5點。進一步交流後，他才得知兩人來自美國洛杉磯，正進行長途摩旅，打算從湖南永州前往長沙，因導航誤闖村莊。由於語言落差，兩名外國人以為只是老人身體不好、親友聚在一起祝福。

李先生表示，自己曾多次獨自出國旅遊，去過泰國、南韓、俄羅斯與越南等地，深知語言不通時的無助感，再加上雙方都是摩托車愛好者，因此主動帶他們在當地走走。他騎車帶兩人參觀村裡的英雄紀念碑，還前往一處可以俯瞰全村景色的高地，介紹鄉村環境與歷史背景，讓這場意外邂逅轉變成文化交流的旅程。

考慮到兩人已長途騎行、體力消耗大，李先生隨後邀請他們到自己家中用餐。他與父親親自下廚，三人邊吃邊聊天，分享各自的旅行經驗與生活故事，還一同唱歌留念。李先生說，當時只是出於善意招待遠道而來的旅人，並沒有想到影片會在網路上引發廣泛關注。

影片發布後，不少海外觀眾對中國農村的熱情與友善留下深刻印象。有海外華人特地在社群平台留言表示，這段經歷讓一些外國人改變了對中國農村的刻板印象。李先生對此感到欣慰，認為幫助外國旅人只是舉手之勞，中國鄉村向來如此熱情。

更有趣的是，直到影片走紅後，Ludwig與同伴才知道當天誤闖的是一場喪禮。目前兩人已離開河南境內，計畫數日後返回美國，還邀請李先生來美國旅遊，承諾會親自下廚回請，延續這段跨文化友誼。

逝世老太太的孫子劉先生則表示，奶奶104歲辭世屬於喜喪，喪禮舉行五天，村裡過去幾乎沒有外國人到訪，兩名騎士突然出現並詢問是否可以吃飯，大家並未感到被冒犯，反而覺得新奇有趣。村民也提到，李先生平時經常出國旅行，但很少在人前說英語，這次流利溝通讓不少鄉親感到驚訝。

這起事件意外成為一段跨文化交流的縮影，網友說，「應該給他們發個孝帽」、「俗話說，人死飯甕開，不請自己來」、「入鄉隨俗；可以告訴他規矩，必須隨份錢行禮膜拜後才能進席」、「100美元隨便吃，還可以合影，歡迎美國佬」。

李先生在社交帳號發布了和兩名美國佬合唱的視頻。(取材自微博)