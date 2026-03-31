毛澤東像緩緩升起…長沙橘子洲「旱地拔蔥」運鏡太絕了

如何拍出美照、吸睛視頻成為現代人在網路上博取流量的重要課題。近日，一段在長沙橘子洲拍攝的「旱地拔蔥」視頻引發網友關注，隨著鏡頭上揚，毛澤東青年藝術雕塑逐漸顯露，獨特的視角讓網友直呼，「這個運鏡太絕了」。

瀟湘晨報報導，從網上流傳的視頻可看到，女遊客站在高32米的毛澤東青年藝術雕塑前，鏡頭從下往上拍攝，讓雕塑像是從地冒出，展示獨特視角，也讓原本的普通打卡一秒變成震撼影像。

據了解，拍攝視頻的是長沙本地人陳先生，平時從事活動創作、活動編輯，「算是自由職業」。此次的視頻是他為一名從新疆過來的遊客拍攝的，「她是看了我之前的視頻，這次來長沙打卡。」

陳先生透露，視頻由手機加外置鏡頭拍攝，地點在恰同學少年廣場，「角度就是正對雕塑，剪輯方式大概就是先拍一段雕塑，再拍一段人」，並經過二次剪輯。截至目前，該條視頻播放量已超過300萬。 毛澤東青年藝術雕塑成為運鏡的背景。（取材自瀟湘晨報）

陳先生說，他一直免費為遊客拍攝，「我主要是想讓更多人知道長沙，了解長沙，讓更多人到長沙來打卡」。該視頻走紅後，目前想要來拍同款的遊客已經排期到5月，他也剛為來自廣西、廣東、重慶的遊客拍完同款視頻，「我拍視頻的初衷就是想宣傳長沙，我也比較熱衷於做這種事情，只要有時間，我就會給大家免費拍攝、剪輯、修圖。」