河南女童半夜1時被爺爺送到校門口 真相令人心痛

小學生被發現凌晨3時一個人站在校門口。（視頻截圖）

河南洛陽近日發生一起令網友心酸的事件。一名女童凌晨3時被發現獨自站在小學校門口，而且已經苦等近2個小時，原來是80多歲的爺爺於半夜1時40分送到學校；路過民眾報警後，孩子由警方安全送回家。事件曝光後，網友直呼「太扎心」，也引發對於隔代撫養困境與兒童安全的熱議。

綜合媒體報導，洛陽一名常先生凌晨3時多遛狗時，發現有小學生獨自站在校門口，僅攜帶文具袋。經詢問，孩子是由80多歲的爺爺於半夜1時40分送到學校，因校門關閉，已苦等近兩小時。常先生試圖聯絡老人未果，只能報警。

「爺爺大概是把半夜當清晨了，這種『錯亂』的隔代親最讓人破防。老人家可能只記得『不能遲到』，卻糊塗了時間」，網友分析，老人可能有認知障礙（如阿茲海默症 ），導致時間概念混亂、溝通困難。據了解，類似案例並非孤例，2025年就發生過西安一名爺爺接孫女時，未察覺孩子未上車便離開。

該起事件也引發隔代撫養困境的討論，多數網友猜測，孩子的父母可能在外地打工，因此將育兒責任完全交給八旬老人。「這事兒不能光怪老人。現在的年輕人，為了生計四處奔波，把孩子留給老人照看，也是無奈之舉。可問題是，老人年紀大了，記憶力減退，有時候連自己都顧不上，哪還能指望他們把孩子照顧得妥妥貼貼？」

厚恩投資執行董事、總經理張延昆針對此事發文，認為孩子凌晨在校門口滯留，存在拐賣、交通事故及失溫等安全風險，長時間熬夜站立也將影響其身心發育。他表示，網友普遍質疑父母監護責任缺位，將育兒責任完全交由高齡老人，暴露家庭監護機制失效。同時，學校凌晨無保安值守以及家長工作與學校開放時間衝突，暴露出配套服務與校園安全管理的漏洞。

網友呼籲，該事件反映出老齡化與城鄉人口流動背景下，兒童安全保障體系亟需從家庭責任轉向社會共治，應系統性構建制度與服務支持，共同守護兒童安全成長。