非洲男帶14歲兒到鄭州治畸形腿 「治好…介紹全球患者」

一名來自非洲科特迪瓦的14歲少年瑪瑪魯，在鄭州仁濟醫院接受治療。(視頻截圖)

一名來自科特迪瓦的14歲少年瑪瑪魯，4年前因一場車禍導致右下肢嚴重創傷，足跟傷口反覆感染、久治不癒，踝關節與膝關節亦出現畸形，長期無法正常行走。其父多年來帶著他輾轉多國求醫，卻屢遭拒絕或未獲有效治療，身心承受巨大壓力。2026年2月，父子跨越萬里來到中國鄭州求醫，愛子心切的父親向醫師說，「你治好他，我給你介紹全球的患者」。最終男孩在當地醫療團隊協助下迎來轉機，逐步重拾行走與康復希望。

據羊城晚報報導，瑪瑪魯於2月4日進入鄭州仁濟醫院接受治療。院方隨即啟動多學科會診，為其量身制定兩期手術方案。第一期採用超微顯微外科技術，以端側吻合游離皮瓣修復感染創面，並保住足部血供；第二期待皮瓣穩定後，再透過伊裡扎洛夫技術進行微創矯形，逐步拉直雙腿、調整足部結構。院方指出，相關技術在創面修復與肢體矯形方面具有成熟經驗，也成為吸引海外患者前來求醫的重要原因。

醫療團隊針對患者膚色較深、血運觀察困難的情況，創新採用溫度、張力及多普勒等多維度方式進行監測，確保皮瓣順利度過術後關鍵期。同時，考量語言與生活差異，院方透過翻譯設備協助溝通，並依其飲食習慣提供客製化餐點，醫護人員亦全程陪伴安撫其情緒。隨著治療推進，瑪瑪魯從最初對環境陌生與不安，逐漸轉為開朗，傷口逐步癒合，雙腿形態也持續改善，目前整體矯形進度已超過三分之二。

鄭州仁濟醫院院長侯建璽表示，醫院將持續推動「技術走出去、患者引進來」的發展方向，深化國際醫療合作，並計畫拓展至非洲與東南亞等地區。院方指出，該案例不僅展現跨國醫療救治的實際成果，也讓患者在治療過程中重拾信心與生活希望，逐步回到正常人生軌道。

醫務人員在為瑪瑪魯做手術。(取材自羊城晚报)

瑪瑪魯跨越萬里到鄭州仁濟醫院。(取材自羊城晚报)