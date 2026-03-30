河南21歲女戀愛腦 打2份工養「帥主播男友」 3周後果然…

21歲的小李分享自己「戀愛腦」慘痛經驗，曾打兩份工養「帥氣主播男友」。(取材自杭州交通918)

河南鄭州一名21歲李姓女學生，因網戀結識一名自稱團播主播的男子，為維繫感情不惜打兩份工供養對方，最終卻在交往僅三周後，遭對方捲走全部積蓄跑路。

「杭州交通918」報導，小李稱自己比較宅，沒怎麼談過戀愛。去年3月，她透過網路遊戲結識一名男子，雙方聊天頻繁並迅速升溫。小李發現對方是名團播主播，長相帥氣，瞬間心動。

正當兩人聊得熱火朝天時，男子以公司拖欠薪資、無力消費為由，向小李訴苦。小李知道後很心疼，就把自己的部分生活費以及實習賺的錢給了對方，還承諾說給他轉帳買遊戲皮膚。為維持對方開銷，小李在沒有穩定收入的情況下，同時從事兩份實習工作，將所得大多用於男方花費，包括話費、遊戲支出等。

雙方網聊約5個月後決定見面，並確立戀愛關係。男子自四川前往鄭州，空手住進了小李家，車資及日常開銷均由小李負擔。小李表示，見面後雖發現對方有點「照騙」，但仍選擇繼續交往。

小李表示，自己對男友簡直是掏心掏肺，男友說要做團播，她為此花費約七、八千元(人民幣，下同)租用蘋果手機，並另花四千餘元租了台電腦。同時，男方以環境不熟為由未工作，生活開銷全由小李負責。她回憶，男友點外賣一頓三、四十，小李自己則每天吃泡麵。

然而，交往未滿一個月，男友在小李外地出差期間提出分手，理由是對她與別人打遊戲不滿，小李表示自己就是正常打遊戲，對男友問心無愧。她緊急返家後發現，租用的設備及其個人手機、電動車等財物均已不見。男子僅透過訊息表示已變賣電腦，並稱日後有錢會歸還，隨後便失去聯繫。

如今，小李清醒過來，稱自己就是戀愛腦上頭，「現在想想真是太蠢了，這件事教會我，愛別人前要先愛自己。」事發後，小李已向警方報案，警方表示目前已立案調查。

對小李的遭遇，網友們又是同情又是「怒其不爭」：「吃顏值」、「戀愛腦」、「再喜歡也不要沒有底線的付出」，還有網友認為「對方就是妥妥的詐騙」、「空手套白狼」，還有人感嘆「世界上還有這麼好騙的妹紙，為什麼還有那多單身漢？」