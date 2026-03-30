360集團周鴻禕：未來全球將誕生百億個「龍蝦」智能體

2026中國科幻大會的「科幻與技術融合創新論壇」上，360集團創始人周鴻禕與科幻作家劉慈欣、中國科學院高能物理研究所研究員張雙南，現場熱聊起人工智能（AI）時代的新變化。(取材自澎湃新聞)

2026中關村論壇、2026中國科幻大會的「科幻與技術融合創新論壇」上，360集團創始人周鴻禕與科幻作家劉慈欣、中國科學院高能物理研究所研究員張雙南，現場熱聊起人工智能 （AI）時代的新變化；周鴻禕認為，未來幾年，全球可能會出現百億個「龍蝦」智能體。

澎湃新聞報導，隨著AI技術的發展，人工智能已經開始替代白領甚至科學家的部分工作。對於「普通人是否會淪為算法附庸」的擔憂，劉慈欣表示，當AI接管大部分人類決策與社會運轉時，探討人類是進化還是退化已失去意義，因為文明的主體將發生改變，世界將不再受人類絕對控制。

周鴻禕認為，面對AI的發展，人類群體將會出現分化。他認為，不善於使用和管理智能體（如近期的「龍蝦」智能體）的人，可能會成為AI的附庸；而善於打造、設計和管理智能體的人，依然能夠掌握主動權。周鴻禕強調，在AI能夠大規模生成內容的未來，人類保持主動權的重要技能將是品味、審美和判斷力。

張雙南提出，技術本質上是在彌補人類的缺陷，「在AI時代，人類真正的生態位是好奇心、想像力以及由此帶來的創造力。我們是在和AI一起進化，讓生活變得更好」。

當被問及「未來最科幻的事情是什麼」，劉慈欣回答：「最科幻的瞬間，是宇宙最深層的祕密被發現的那一刻。比如我們恍然大悟，原來整個宇宙和我們自己，都只是由一行行代碼組成的程序」。

作為天體物理學家的張雙南表示，最科幻的事情，就是「將來我們真的能和外星文明建立連接，和他們辦一場聯歡，大家一起吃著烤肉聊聊天」。

周鴻禕則描繪另一個科技場景：未來幾年，全球可能會出現百億個「龍蝦」智能體，「這100億個智能體不再僅僅是軟件，而是地球上多出的100億個新物種。」周鴻禕表示，這些智能體將構建起「龍蝦互聯網」和智能體社會，擁有自己的ID與溝通方式，並在網絡中產生超乎尋常的智力湧現。