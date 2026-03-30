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福建老人騎行大江南北30年 90歲仍不停步 背後藏洋葱

中國新聞組／北京30日電
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90歲張爺爺騎自行車旅行30年，藉此治癒喪親之痛。（視頻截圖）
90歲張爺爺騎自行車旅行30年，藉此治癒喪親之痛。（視頻截圖）

近日，福建莆田一名90歲張姓老人騎行周遊全中國的故事引發關注。據市民白女士介紹，她偶遇老人時，對方正騎著三輪車繼續旅程，精神狀態平和，談吐坦然。

綜合媒體報導，30年前，張爺爺遭逢重大家庭變故：其30歲的兒子一家三口在一場車禍中不幸身亡，老伴因過度悲傷哭瞎了雙眼，次年也離世。自此，老人失去所有至親，開始四處漂泊。其後，他發現騎行治癒了自己，選擇以此作為生活方式，帶著簡單行李與生活用品，走遍大江南北，一騎就是30年。

張爺爺表示，回到老家會勾起傷心回憶，因此選擇在路上度過餘生，「看看風景就很開心」。有莆田好心人留他過年、過生日，想租房子讓他安度晚年，他拒絕了，他說這不是行乞，是自己的活法。

白女士得知他的經歷後，經常送吃的，關照他，周邊鄰居好心人給爺爺找露營地，給他車子輪胎打氣，還給張爺爺買了蛋糕，給張爺爺過了一個生日，為了方便聯繫，白女士給老人買了一部老人機，充了一年話費，並將相關經歷拍攝成影片後在網路發布，「希望大家愛心接力，溫暖這位命運坎坷的老人」。

張爺爺的故事引發網友關注，有人感嘆命運無常，「同樣是人，為什麼有的人命會那麼苦」、「所以人一輩子是為了什麼」，不少網友留言表達關心與祝福，亦有人呼籲社會持續給予幫助與溫暖，「說他可憐吧，確實這一生挺坎坷，挺苦難。但是這一路的騎行走遍祖國大江南北又何嘗不是一種人生的快樂。」

據悉，張爺爺目前已再次啟程，計畫前往福州，之後轉往浙江尋訪舊友，繼續其騎行旅程。

90歲張爺爺騎自行車旅行30年，藉此治癒喪親之痛。（視頻截圖）
90歲張爺爺騎自行車旅行30年，藉此治癒喪親之痛。（視頻截圖）

有好心人給張爺爺買了蛋糕，給他過了個生日。（視頻截圖）
有好心人給張爺爺買了蛋糕，給他過了個生日。（視頻截圖）

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