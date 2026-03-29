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「最長排隊6小時」日本料理壽司郎在中國火熱 曝政治與消費反差

中央社／台北29日電
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饕客在北京壽司郎外等候。（美聯社）
饕客在北京壽司郎外等候。（美聯社）

中日關係緊張之際，民間消費選擇卻呈現另番景象，中國多地的日料壽司郎生意火爆，分析稱，除了消費者日益理性的心態，也與北京當前提振消費、保護外資投資有關。

日本首相高市早苗去年11月在國會答詢時的「台灣有事」言論讓多年來數度陷入風暴的中日關係再次墜入冰點，但民間未如已往出現激烈的反日情緒和行為，日本料理店壽司郎的生意完全未受影響。

香港明報今天的專文描述，這個月某個星期六晚餐時段，北京一家壽司郎叫號1327號，但取號已突破2400號。等候區座無虛席，有顧客帶著電腦一邊等候一邊辦公。店員表示，這種爆滿的場面每個周末都會上演，而且只能現場排隊取號。

據報導，等候區顧客基本都是年輕人，部分為學生。有消費者說已光顧這家壽司郎10次以上，最長等過6小時。這名自稱日本動漫粉絲的女性說，不會因為中日關係緊張就抵制日本料理，但「日本周邊確實買少了，心理有點抵制，但吃飯還是會吃」。

報導提到，由於一號難求，還有客人花錢買黃牛號。有賣家稱，非週末假日的平日晚餐時段黃牛號要價人民幣45元。

不少顧客反映，性價比高是一再光顧的原因，相較許多人均數百元的日本料理店，壽司郎價格實惠；而排隊盛況並非北京獨有，廣州多家壽司郎在用餐高峰時段暫停線上取號，珠海新店開業時同樣出現長龍。

報導引述中媒指出，壽司郎爆紅是因為填補了中端日料的市場空白，「既有平價餐飲的便捷，也有高端日料的儀式感」。

壽司郎自2021年進駐中國。截至2月24日，官方平台顯示中國已開75家店。母公司FOOD & LIFE COMPANIES財報顯示，2025年10至12月，壽司郎海外業務淨銷售額428.78億日圓，年增54.4%，而海外業績的大幅增長得益於中國市場的持續擴張。

報導提到，中國政府雖採禁止軍民兩用物項出口日本、封殺日本水產和牛肉進口等多項措施，藉此迫使高市早苗收回言論，但目前看來，中方的反制並未如同2005年、2012年等兩國關係緊張時期，在民間形成大規模的抵制日貨行動。當時日系汽車、家電等品牌曾遭遇消費抵制，部分門市甚至被迫暫停營業。

對此，廣東省體制改革研究會執行會長彭澎指出，這反映了中國社會日益理性的消費心態，消費選擇更多基於性價比、品質和個人喜好。

此外，彭博分析，中國政府當前的重要任務是拉動經濟、提振消費，「吸引外資、保護日本在華投資同樣是重要政策考量」，不希望民間出現過激反應。

至於民間未出現抵制之聲也源於中日產業格局的轉變。報導引述分析稱，過去10多年，中日經濟競爭力和產業優勢已此消彼長，中國國產品牌已在愈來愈多行業實現「國產替代」，在中國民眾日常消費中，日系品牌已不再占據主導地位，抵制已無必要。

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