我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

中國考研名師張雪峰出殯 大批民眾自發送行

中央社／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
張雪峰。（取材自微博）
張雪峰。（取材自微博）

中國考研名師張雪峰日前心臟病發去世，其追悼會28日在蘇州殯儀館舉行。綜合媒體報導，有大批民眾自發前往送行，規模之大為近年少有。

張雪峰24日突發心源性猝死（心因性猝死），搶救無效，終年41歲。他的離世引起中國網友與境內外媒體廣泛討論與關注。

張雪峰是中國考研與高考志願填報的諮詢名師，網路上有6000萬粉絲。有評論認為，張雪峰對各地招生政策、不同專業的升學和就業前景能夠分析其中優劣，幫助許多來自普通家庭的學生抹平訊息差異；但也有論者認為，張雪峰的建議功利，為補教生意向學生家長販賣焦慮。

根據現場哀悼會照片顯示，民眾留下的鮮花多到殯儀館門口都擺不下，有報導稱來自中國各地的學生及家長手持鮮花送行，現場氣氛肅穆，還有學生攜帶大學錄取通知書到場送行。

根據驅動之家旗下科技資訊媒體快科技、明報新聞網等報導，張雪峰追悼會設置社會群眾拜祭點，並張貼謝絕直播的告示。

治喪團隊遵循逝者遺願，未對外宣揚儀式，也未曾組織大規模的弔唁活動，但成千上萬的民眾28日凌晨起自發到殯儀館送別，當地清晨開始堵車。

上一則

黑龍江牡丹江市1處樓房坍塌 9人被困

下一則

自學法律助鄉親維權 「烏有之鄉」主編李道國遭跨省刑拘

延伸閱讀

華人名探李昌鈺去世 家鄉江蘇南通民眾獻花追思

華人名探李昌鈺去世 家鄉江蘇南通民眾獻花追思
僑領王碚辭世 享壽86歲各界追思

僑領王碚辭世 享壽86歲各界追思
嘴角歪斜？張雪峰生前最後直播畫面曝光 網：血栓前兆

嘴角歪斜？張雪峰生前最後直播畫面曝光 網：血栓前兆
張雪峰41歲突發心源性猝死 速效救心丸、AED詢問量激增

張雪峰41歲突發心源性猝死 速效救心丸、AED詢問量激增

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
全紅嬋登上「嘉人」雜誌封面。(取材自微博)

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

2026-03-27 22:31
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
張雪峰。（取材自張雪峰微博）

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

2026-03-24 10:29

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用