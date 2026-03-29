鄉親緬懷「華人神探」：李昌鈺是如皋人的驕傲

李昌鈺刑偵科學博物館。（取材自微博）

著名美籍華裔刑事鑑識專家李昌鈺 在美去世，終年87歲，他的出生地江蘇如皋許多居民聞訊表示震驚，李昌鈺為家鄉建設獻計出力，他在當地興建的李昌鈺刑偵科學博物館，正布置悼念場地供遊客獻花。李昌鈺曾表示，他的父母是如皋人，自己以一名如皋人感到深深驕傲，人生一大憾事是沒能帶母親回家鄉看看；復旦大學也發文緬懷該校名譽教授李昌鈺，稱其去年仍全程站立來校演講，勉勵學子要「堅守原則，做好準備」。

「如皋發布」昨發文悼念李昌鈺，1938年，李昌鈺出生於江蘇如皋，李昌鈺非常關心家鄉的發展建設，李昌鈺刑偵科學博物館於2016年11月在如皋開館，作為全球首家刑偵科學類博物館，該館是以李昌鈺博士畢生刑偵鑑識科學成果展覽展示為主題的專題博物館。評論區不少網民留言追憶李昌鈺：「他每當錄製節目時，都會強調自己出生在如皋」、「華人神探，我們如皋人的驕傲」。

據極目新聞，李昌鈺曾多次回到家鄉如皋。2023年5月21日，李昌鈺在當地一場活動演講中表示：「不論走到哪裡，我都會說，我是中國江蘇南通如皋人」。2023年5月23日，李昌鈺攜夫人蔣霞萍回如皋探親，還舉行了李昌鈺刑偵科學博物館藏品捐贈儀式，2016年以來，李昌鈺先後捐贈其珍藏的各類物品給博物館，那日捐贈藏品4500餘件。

談到母親，李昌鈺曾在受訪時落淚說，媽媽雖只是初中畢業，但她是個教育家，媽媽常教導他們，假如不會做人，念多少書都沒有用。所以長大後，他最感謝、 最敬重的人就是媽媽。「媽媽100歲生日的時候，說心願就是給家鄉孩子蓋一所學校。後來我聯繫發現孩子們缺的是運動場，匯報給媽媽，她說：『那也行。』」。2004年，李昌鈺母親去世，享年106歲，李昌鈺遺憾沒能在媽媽生前完成她回如皋看看的心願。

復旦大學昨發文緬懷該校名譽教授李昌鈺指出，去年6月7日，作為第11期「浦江科學大師講壇」演講嘉賓，李昌鈺全程站立，在相輝堂開展長達一個半小時的講座，並寄語年輕學子：「自媒體時代，虛假新聞、網絡暴力現象普遍，鑑識人員會面臨更大壓力。如果你們決定以後從事這一行，就要想得開，堅守原則，做好準備」。