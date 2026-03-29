安徽「掏二代」結婚 9輛吸糞車迎親 新娘：專屬的浪漫

清糞車迎親車隊。（取材自上觀新聞）

新人坐在糞便清運車上。（取材自紅星新聞）

上班開糞車下班開奔馳的安徽小伙潘浩男日前結婚了，由吸糞車組成的婚車車隊別具一格，讓人眼前一亮。娶到了心愛的女孩，潘浩男深感幸福，同時他也為自己的創意頗感自豪：「吸糞車婚車隊，全球第一個。」

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極目新聞報導，潘浩男是一名「95後」，大學期間學習的是影視編導專業，畢業後，他子承父業，入了掏糞這一行，誓要將「掏糞發揚光大」，他也被大家稱為「掏二代」。在此前的採訪中，潘浩男稱，父親很早就從事掏糞工作，成立了公司，有兩輛吸糞車，公司裡除了他和父母外，還有6名工人。「我爸主要是接單子攬活，我是帶著工人幹。」潘浩男表示，平時工作，他和工人一樣開著吸糞車去掏糞，哪裡有需求就去哪裡，下班後回歸生活，他會開著自家的奔馳車和女友逛街，找朋友小聚。

對於掏糞工作，潘浩男說：「我父母不好意思說自己是掏大糞的，可能覺得丟人，但我感到很自豪。我就是掏大糞的，沒什麼丟人的，我們雖然幹的是最髒最臭的活，但我們掙的錢很乾淨。相比其他行業，我們的工作也很穩定。」

據報導，潘浩男和女友在網上相識，兩人情投意合，女友最看重的就是他積極向上的生活態度。潘浩男的婚禮在安徽淮北老家舉行，當日一大早他就興奮地發布朋友圈，「吸糞車婚車隊，今天終於實現啦」。視頻裡，由吸糞車和轎車組成的婚車車隊整齊行進，喜慶又氣派。

半個月前，潘浩男就在社交平台發布視頻網友向同行發出支援請求，「誠邀各地的掏糞同行開著吸糞車來參加浩男的婚禮。有安徽亳州、淮北、蚌埠的同行看到，能否借車一用，吸糞車當婚車」。

報導指出，張先生是一名吸糞車車商，來自湖北隨州，王先生與潘浩男是同行來自安徽合肥，他們看到潘浩男的上述求援後，都主動聯繫，表示可以提供吸糞車。張先生將兩輛吸糞車開到了安徽淮北，「吸糞車當婚車，他是頭一個。」從王先生拍攝的照片可以看到，車子洗刷一新，車頭插著花，車身還拉著條幅——「吸糞車當婚車隊，安徽合肥同行祝糞王浩男新婚快樂」。

新郎和新娘。（取材自極目新聞）

潘浩男表示，在借用吸糞車的視頻發出後，有不少同行主動聯繫，可能是因為距離的原因，這次來的主要是安徽本地的和鄰省湖北、山東的，「9輛吸糞車加上6輛轎車組成婚車車隊，吸糞車婚車隊，全球第一個。」新娘李雅晴表示，2025年8月訂婚後，浩男就給她提了用吸糞車組成婚車車隊的想法，當時覺得很新奇，她也欣然同意了，這次在大家的鼎力支持下，想法終變成現實，她和浩男非常感謝大家。

據報導，同為95後的新娘李雅晴，住在安徽亳州蒙城縣，她畢業後曾在當地做過四年多的幼兒園老師，直到遇見在現在浙江寧波的潘浩男，並辭職後千里奔赴，「我覺得這樣的車隊挺浪漫的，也不覺得他從事的工作和其他工作有什麼不一樣，靠雙手勞動賺錢，能踏實過日子，就是我最看重的。」

李雅晴也曾對婚禮心懷浪漫想像，「他當時和我說了想要組吸糞車迎親車隊的想法，我並沒有什麼介意，反而覺得倒也挺浪漫的。倒是他父母一度有點兒遲疑，後來我說沒關係，他父母也接受了。」

李雅晴現在也會偶爾和潘浩男一起出車，「不知道為什麼，我從一開始就不反感這個活兒，反而很喜歡和他待在一起。」