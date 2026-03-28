登機前20分鐘被收200元行李費 律師告西部航空 這點成認定關鍵

航空公司在機場展示的登機箱。（取材自紅星新聞）

雲南一名律師認為航司未履行充分告知義務、收費標準不明確，在接近登機前20分鐘才被攔下收取200元（人民幣，下同）行李費，將西部航空告上法庭。另有律師解讀，航空公司是否有「顯著提示」或成法庭上的認定關鍵。西部航空工作人員表示，公司關於手提行李及收費標準，已在官網等處說明。

紅星新聞報導，雲南律師朱智回憶，事發當天，他從昆明飛往鄭州，「買機票是同事代買，購票時沒有看到關於行李收費的提示，安檢時也沒有人提示行李超標」。直到登機前約20分鐘，他攜帶日常使用的登機箱準備登機時，被工作人員攔下。 「他說我這個箱子超過他們的標準，要交200塊錢。」朱智稱，自己詢問收費依據，對方僅表示「我們負責執行」，「不交就帶不上去，可以改簽托運」。

朱智表示，在時間緊迫的情況下，他最終掃碼支付了費用，但當場聲明這是「亂收費」，之後將進行起訴。他稱，自己使用的是常規登機箱，「坐了這麼多年飛機，從來沒有被收過錢」，「付錢就能帶上去，不付就不讓帶，這種方式本身就不合理」。

西部航空工作人員表示，公司關於手提行李及收費標準，已在官網、App以及「旅客運輸總條件」中進行說明。

工作人員表示，在登機口，如具備秤重條件，將按實際重量收費並轉入貨艙；如無秤重條件，則按每件300元收費；若旅客因時間緊急無法托運，可按200元購買「上機權益」，從而攜帶尺寸放寬至20×40×55厘米的行李進入客艙。

在西部航空官網購票時，可見頁面有非常清晰的「可免費攜帶一件7公斤且尺寸不超過20厘米*30厘米*40厘米的非托運行李進入客艙」提醒，其中數字部分標紅。官網首頁也有對應提醒，進入客服頁面點擊付費行李後，能看到更詳細的要求和收費標準。

但在飛豬、攜程等平台購買其機票時，提醒並不明顯，攜程官網只有一個「無免費托運行李額」提示，點擊後才能看到手提行李的重量和尺寸要求，且沒有超標的收費標準。

針對此類爭議，北京京本律師事務所主任連大有表示，實務上對「顯著提示」的認定，通常要求具備「位置醒目、表達清晰、主動提醒」等特徵，例如彈窗提示、強制閱讀或勾選確認等。