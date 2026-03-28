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「不喜歡家裡空蕩蕩」京8旬奶奶花光退休金網購 包裹推積如山

中國新聞組／北京28日電
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劉奶奶家裡的快遞箱堆積如山。（取材自北京日報）
劉奶奶家裡的快遞箱堆積如山。（取材自北京日報）

北京市朝陽區一名年近八旬的劉奶奶，在唯一女兒因病去世後，因情感打擊逐漸形成大量網購及囤積習慣，家中快遞包裹堆積如山，存在嚴重安全與健康隱患。經多方協作，相關部門近日組織30餘人上門清理，歷時12小時清運10餘車雜物，居住環境獲得明顯改善。

北京日報報導，據社區工作人員介紹，劉奶奶與老伴均已近八旬，自女兒離世後情緒低落，逐漸沉迷網購。劉奶奶表示，「不喜歡家裡空蕩蕩」，希望以堆滿物品維持「家的感覺」。

老人日常同時使用平板電腦及手機觀看直播並下單，最多一天可收取10餘件以保健品、食品及廚具為主的快遞。其每月約4000元人民幣退休金幾乎全部用於網購，甚至動用老伴收入。

由於長期囤積且鮮少拆封，包裹與過期物品不斷堆積，室內空間被大量占用，僅剩狹窄通道可供通行。消防部門指出，大量可燃物堆積將顯著增加火災風險，一旦發生事故，火勢蔓延迅速，且雜物可能阻礙逃生與救援通道，危及住戶及周邊居民安全。

在前期多次溝通後，社區及相關單位取得老人理解，同意開展清理工作。當日，由朝陽區東壩鄉平安辦、社區、消防站及物業等組成的30餘人團隊攜帶工具進入現場，逐一搬運及拆封快遞，對物品分類處理。對於過期或變質物品予以清理，對仍具使用價值或具紀念意義的物品則保留並妥善整理。過程中充分尊重老人意願，逐件核對處置。

經自早7時至晚7時連續作業，現場共清運10餘車雜物，並完成室內清潔與物品歸置，居住環境顯著改善。

專業人士提醒，長期囤積快遞紙箱除增加火災風險外，亦可能帶來健康隱患。紙箱可能釋放有害物質，並在潮濕環境中滋生細菌、病毒及蟲卵，甚至成為蟑螂等害蟲棲息場所，增加感染風險。

此外，事件亦引發對老年人心理健康的關注。相關建議指出，應加強家庭支持與情感關懷，提升老年人社會參與度與數位素養，並推動常見心理問題的篩查與干預，以減少孤獨感與不良行為依賴，促進身心健康。

清理現場。（取材自北京日報）
清理現場。（取材自北京日報）

清理現場。（取材自北京日報）
清理現場。（取材自北京日報）

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