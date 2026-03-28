「張凌赫杯貼」讓全網集體淪陷 粉絲接力打印引發侵權疑慮

粉絲曬出自己以某知名茶飲品牌上線杯貼DIY功能製作的張凌赫杯貼。（取材自微博）

近日熱播的中國古裝劇「逐玉」讓男主角張凌赫爆火，中國知名茶飲品牌「霸王茶姬」近日上線杯貼DIY功能，不少網民在社交媒體曬出了自己以此功能DIY製作印有張凌赫照片的杯貼，引發全網仿效，相關內容在社交平台刷屏，「張凌赫杯貼」相關話題單日閱讀量破億。據報導，由於不少粉絲通過第三方軟件，繞過審核大量打印明星照片杯貼，引發侵權質疑，「霸王茶姬」已在昨天緊急叫停這項功能。

據現代快報報導，「霸王茶姬」上線杯貼DIY功能後，大批網民在平台自發分享訂製明星杯貼的教程，除了多款大量製作的張凌赫杯貼外，還出現了劉宇寧 、范丞丞 、王安宇等藝人的杯貼，這些帶有明星照片的杯貼，並非官方聯名，均為粉絲自製。

張凌赫近日因「逐玉」暴紅。（取材自微博）

據報導，該茶飲小程序設有「自定義福貼」功能，頁面明確標註創作須知，禁止上傳侵犯他人肖像權、著作權等內容，用戶僅能使用模板或自行簡單繪畫。然而，不少粉絲通過第三方軟件，繞過審核實現明星照片杯貼打印。

這讓不少消費者誤認杯貼是張凌赫等藝人的品牌代言而購買該產品，二手平台上也有商家以1元人民幣打包50張明星照片圖案，還提供訂製服務，遊戲、動漫形象也可按需製作，形成灰色產業鏈。其中大量明星原圖出自專業攝影師，屬於受保護的攝影作品，引來網民質疑，張凌赫等明星沒有跟該茶飲有商業合作，大量印製明星肖像的杯貼是否侵權，並質疑「霸王茶姬」涉「白嫖」張凌赫熱度而賺瘋了。

粉絲曬出自己以某知名茶飲品牌上線杯貼DIY功能製作的大量張凌赫杯貼。（取材自現代快報）

對此，江蘇蘇博律師事務所吳波表示，該行為已構成侵權。明星肖像權受法律保護，未經權利人同意，無論用於何種用途，均屬於侵權行為。商家試圖以「系用戶自主製作」為由推卸責任，本質是打法律擦邊球。商家在此次事件中實際獲利，且為用戶製作侵權肖像圖標提供了工具與物料支持，無論從主觀故意還是客觀行為來看，商家均涉嫌侵犯肖像權。

「霸王茶姬」繼澄清該杯貼功能與藝人無關之後，昨天再暫時叫停了這項杯貼功能。據報導，相關茶飲小程序的「自定義福貼」功能已經下線，目前頁面提示：相關功能正在升級。