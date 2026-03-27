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全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

中國新聞組／即時報導
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全紅嬋登上「嘉人」雜誌封面。(取材自微博)
全紅嬋登上「嘉人」雜誌封面。(取材自微博)

跳水選手全紅嬋在28日迎來19歲生日。「嘉人」雜誌27日搶先發布全紅嬋四月刊生日封面，全紅嬋一身白色套裝，搭配俏皮短髮，清爽風格令網民大讚「好看」、「嬋寶長大了」。不少網民也讚許雜誌拍攝用心，呈現了完全不同風格的全紅嬋。

潮新聞報導，「嘉人」雜誌發布兩款全紅嬋生日封面照片，一款是全紅嬋穿著格子西裝外套，戴著帽子從牆上的洞探出頭來，風格俏皮可愛。另一款封面是全紅嬋穿著全白服飾、戴著白帽，低頭閉眼的模樣。整體風格清爽，全紅嬋臉上淡粉紅暈及清透唇妝讓人移不開眼。

「嘉人」雜誌配文寫道：高台之上，她是萬眾矚目的冠軍；高台之下，她只做忠於自己的女孩。十九歲的全紅嬋 ，只想順著心意往前走，不慌、不裝、不迎合。人生最難得的，從來不是站得有多高，而是在喧囂中，依然敢做最真的自己。

雜誌放出的視頻中，全紅嬋一身白色套裝，搭配俏皮短髮，可愛又時尚。

網友紛紛大讚好看，稱「吾家有女初長成」、「恭喜嬋寶解鎖嘉人封面」、「我紅姐真是幹一行行一行」、「根本是天使」，也有網友希望「全紅嬋只做全紅嬋，獨一無二，自由自在，忠於自己」。

全紅嬋出生於2007年3月28日，來自廣東省湛江市，2014年開始接受跳水訓練，2020年入選國家隊。2021年東京奧運14歲一戰成名，三跳滿分奪10米台金牌；2024巴黎奧運衛冕單人金牌、雙人金牌，成最年輕三金王。

全紅嬋登上「嘉人」雜誌封面。(取材自微博)
全紅嬋登上「嘉人」雜誌封面。(取材自微博)

東京奧運 全紅嬋

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