尋親27年…懸賞上海市區一套房 媽媽：只等一個擁抱

上海媽媽尋親，懸賞上海市區一套房。（取材自上觀新聞）

上海媽媽唐蔚華尋親27年，現在懸賞上海市區一套房，只為了找回兒子。她說，「不需要回來盡孝，只在等一個擁抱」。

新聞晨報報導，唐蔚華的兒子王磊1995年4月7日出生，如今應該31歲了。1999年8月26日，唐蔚華帶著4歲多的兒子王磊在自家生產小家電產品的工廠忙碌，因丈夫考駕照忘帶身分證，她臨時打車送證。

離開前，她託付店裡雇用的男員工路某照看孩子，沒料到，路某以帶孩子去對面公共廁所為由，將年僅4歲的王磊拐走。將其帶至老家廣西，在當地融水縣和睦鎮，路某和時年僅4歲的王磊走散。 此後，王磊下落不明。

從那時起，唐蔚華的生活幾乎被尋親填滿，2023年，唐蔚華決定，用上海閔行區的一套房子懸賞，收集王磊的相關線索。

這套懸賞的房子位於上海市閔行區，前後各有一個院落，市場價高達人民幣數百萬元。王磊和家人在一起的時光，大多在這套房子裡度過。「可能送出去有點遺憾，但這是我們想表達的心意。」唐蔚華說。

王磊是王家六代單傳的男孩，他爺爺尋回孫子的願望至死未能實現。遵照爺爺的遺願，房子將用於為找到孫子提供直接線索的當事人作為獎勵。「只要線索能確認磊磊身分，就一定兌現懸賞。」唐蔚華說。

唐蔚華流著淚說：「我們不是要博眼球，是真心實意地表達我們的感謝，希望尋回磊磊，讓我們家庭圓滿。」

27年來王家花費了有人民幣400多萬（約58萬美元），王磊爸爸也日漸消瘦，原來有170多斤，現在體重只有110多斤，還動過三次大手術，去年腦梗了五次，但他們依然沒有放棄，夫婦二人相互鼓勵，一定要撐到兒子回家的那天。

經媒體報導，2025年8月，唐蔚華先後收到30多條多年前疑似被拐兒童的信息，另外還有7名跟王磊年齡相仿的男性涉嫌早年被拐賣，已聯繫她，並表示願意採血作鑒定。其中有一個高度疑似兒子王磊的信息，這名熱心網友提供了被拐賣人的名字和地址，稱其當初是從廣西拐賣至廣東省雲浮市的。

2025年10月，DNA比對結果出來，沒有跟唐蔚華夫婦匹配上，王磊依舊下落不明。

唐蔚華說，已幫助了60個家庭團圓，希望下一個團圓的家庭會是自己。

在湖北姊弟認親現場，唐蔚華對著鏡頭向兒子王磊喊話：「磊磊，我們不是讓你回來給我們盡孝，爸爸媽媽在等你回來，給我們一個擁抱，僅此而已。」