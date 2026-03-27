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經濟趨緩 上海「1元雪花膏」社媒傳播下暴紅

記者黃雅慧／綜合報導
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福佑小商品城商廈一樓可以看到很多宣稱一元、三元人民幣的雪花膏。(記者黃雅慧／攝影)
福佑小商品城商廈一樓可以看到很多宣稱一元、三元人民幣的雪花膏。(記者黃雅慧／攝影)

上海民眾除了逛燈會，也喜歡逛市集，近期城隍廟附近的福佑小商品市場裡，各類商品和價格都有，光是上海特產雪花膏（護膚品），價格能從4罐人民幣89元(約12.8美元)，到一罐一元皆有。在強調精打細算的消費趨勢下，中國民眾採買比價場合也從超市商場轉往小商品市場。

遊客來到上海著名景點城隍廟，總會想帶點特產當伴手禮，比如雪花膏、大白兔奶糖、蝴蝶酥等小點，這些看似相對平價的小吃用品，在城隍廟周邊的價位呈現多元樣貌。

經實地觀察，鄰近城隍廟有店面賣品牌雪花膏，價格較貴；如果往商圈外圍走，靠近豫園地鐵站的福佑路小商品城，價格往往更便宜。

福佑小商品城素有「上海小義烏」稱號，走進商廈可見一格一格的小商鋪。該商廈又名上海福民街小商品市場，起源於1970年代豫園附近的「馬路市場」，隨著市場規模不斷發展，如今已成為知名小商品批發市場。

最近有商廈店鋪促銷「一元雪花膏」，在小紅書傳播下暴紅，吸引許多年輕人蜂擁而至。有小紅書博主稱，價格實惠，性價比堪稱家門口的日用百貨。

賣一元雪花膏的老闆表示，「都可擦的，這邊是批發價。如果要品質好的當然貴點，不同價格都有差別」。老闆娘說，他們是薄利多銷，進貨價兩毛，他們賣一元，其他人賣五元。他們「以量取勝」。她還說，剛才有客人在城隍廟那邊買貴了，回頭來跟她買了1000元的奶糖。

上海作為中國的一線城市和經濟重鎮，商品價格自然也呈現多元面貌。近年中國經濟趨緩，消費者更加精打細算，過往被視為懷舊、老年人較多的小商品市場，也多了年輕消費者的身影，甚至成為社交平台上熱議的話題。有意思的是，當不同年齡層的人都在追求性價比，世代差異在消費這件事上幾乎難以被察覺了。

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