這樣違法嗎？四川男子江中裸泳1個月 律師：恐面臨拘留

四川樂山市中區徐浩大橋附近水域，近日有男子裸泳1個月。（視頻截圖）

四川樂山市中區徐浩大橋附近水域，近日有男子裸泳1個月，引市民不滿。現場視頻顯示，一男子在江中蛙泳，僅腰部佩戴救生裝備，其他部位未有物體遮擋。視頻拍攝者接受採訪時稱，該男子看起來4、50歲，一個月以來每日都裸泳，自己對此實在是忍無可忍：「看不下去，好歹也穿條泳褲，萬一被未成年人看到怎麽辦。」

九派新聞報導，徐浩大橋附近區域青江派出所工作人員表示，尚未接到上述警情，將前往管轄區域查看是否存在該情況。蘇稽派出所的工作人員同樣表示，尚未接到上述警情。

在公共水域裸泳是否違法？可能受到何種處罰？北京市中聞（西安）律師事務所譚敏濤律師向九派新聞分析，在公共水域裸泳通常構成違法。雖然法律並未明文列出「裸泳」兩字，但該行為直接觸犯了治安管理處罰法第52條：在公共場所故意裸露身體隱私部位的，處警告或者500元以下罰款；情節惡劣的，處五日以上十日以下拘留。

據報導，譚敏濤稱，江中屬於公共場所，是公眾可自由休閒、通行的公共水域，不是私人空間。一般來說，只要行為人在公共場所（如江邊、湖邊、海灘）故意暴露身體私密部位，且該行為引發了公共秩序混亂或市民強烈反感，通常會被認定為「情節惡劣」。