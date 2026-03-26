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救不回來了…美團App自動刪手機照片 數百用戶遭殃

中國新聞組╱北京26日電
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近日有多名網友反映，美團App自動刪除用戶手機內的數百張照片，且無法恢復；社交平台上，部分用戶曬出截圖，稱手機提示檢測到「美團」刪除圖片和視頻，該用戶嘗試恢復被刪除的照片，但系統提示App仍在繼續刪除照片，歷時約一個小時才停止；對此美團客服表示，已向每位受影響用戶致歉，並將承擔全部費用和賠償相應損失。

紅星資本局報導，有用戶在網上發布截圖，「手機檢測到『美團』刪除圖片和視頻，已成功攔截」，「您的照片被『美團』應用刪除，可在應用權限設置中關閉其『存儲』權限」，隨後有不少網友也表示發生這樣的狀況。有人表示，考慮到電單車及點外賣等需求，他不會停用美團，但會「長個心眼」，目前也關閉部分應用權限。

對此，美團官方客服致歉，並表示該問題主要是安卓系統在極少數情況下，App自動緩存清理時遇到第三方sdk衝突導致異常。問題發生後至今，累計有180多位用戶進線客服諮詢，預計潛在波及用戶範圍約在數百人，「我們在發現該問題後已第一時間緊急修復」。

該官方客服還強調，此次問題僅發生在用戶本地手機系統層面，美團App不會讀取、存儲或轉移任何用戶個人數據，用戶隱私及帳戶信息均未受到影響。

另據澎湃新聞報導，美團已成立專項技術支持小組，聯合專業安全技術團隊協助受影響用戶找回數據，並將承擔全部費用和賠償相應損失。

四葉草安全高級移動安全專家周元釘指出，理論上類似的情況仍有發生的可能，對於用戶而言，可通過權限授予盡量選擇「僅在使用中允許」、關閉非必要的自動功能、利用系統自帶的精細化授權，和建立安全的備份機制等方式規避風險。

而本次事件中，App使用的便利性與用戶隱私之間取得平衡也成為關鍵。周元釘認為，App在提供便利與保障用戶隱私之間找到平衡，關鍵在於從「強制索取」轉向「合理授權、充分告知、便捷管理」。

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