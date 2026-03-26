蔡依林也在玩的熱梗「雪山救狐狸」 最初是為賣醬板鴨

「雪山救狐狸」的AI創作視頻可謂火遍大江南。(視頻截圖)

近期在各大短視頻平台，「雪山救狐狸」的AI創作視頻可謂火遍大江南北，就連人民日報、國家反詐中心、南部空軍等官方帳號也紛紛下場進行二創，獲得上百萬點讚，歌手蔡依林 、演員盧昱曉等明星也開始創作，吸引大批網友留言互動，一場全網追更的AI二創熱潮正在進行。

極目新聞報導，「雪山、狐狸、醬板鴨」，這三個本身並不相關的名詞，為什麼巧妙地湊在了起？源自2月27日，某商家為了賣醬板鴨，在官方帳號上發布一條AI二創短視頻，以邵氏經典電影為創作風格，將「雪山救狐報恩」等橋段重新演繹，「你可曾在雪山救過一隻狐狸」、「我不是狐狸，我是那隻醬板鴨！」意外起了很好的反轉喜劇效果。

一時間，大批短視頻博主開啟腦洞，紛紛用AI軟件再次創作，魔改出豆汁、卡車、雪山等各種版本，甚至許多官方帳號也下場製作類似「反詐」視頻，獲得上百萬點讚。人民日報還轉發廈門公安的視頻宣傳反詐知識。

日前，歌手蔡依林也發布視頻玩梗，稱自己不是狐狸也不是醬板鴨，自己正在準備演唱會。隨後，蔡依林還拿著碩大的刀叉準備吃醬板鴨。

據報導，醬板鴨艾先生表示，最初他們只是以「狐狸報恩」這種劇情製作宣傳視頻來賣醬板鴨，後來經過考慮，覺得添加一些反轉說不定更有效果，所以才設計「醬板鴨報仇」這一情節。

讓艾先生沒有想到的是，視頻在小紅書 發布後，一夜爆火，還有很多網友留言催更第二集。於是，艾先生和小夥伴們又陸續製作了姊妹篇、番外篇等各種系列。

艾先生表示，用的是極夢、小雲雀等AI短視頻製作軟件，每條視頻大概耗時五個小時製作；視頻發布後，醬板鴨線上、線下的銷量都被大幅帶動。艾先生稱，目前團隊還準備製作系列短劇「醬板鴨宇宙」。

「雪山救狐狸」的AI創作視頻可謂火遍大江南。(視頻截圖)

「雪山救狐狸」的AI創作視頻可謂火遍大江南，連蔡依林也發布視頻玩梗。(取材自抖音)