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🎞️張雪峰41歲猝死 網友曾提醒他「嘴唇發紫」注意心臟 卻遭回嗆

中國新聞組／即時報導
中國網紅補教名師張雪峰24日中午跑步時心源性猝死，享年41歲。（取材自張雪峰個人微博）
中國網紅補教名師張雪峰24日中午跑步時心源性猝死，享年41歲。（取材自張雪峰個人微博）

去年9月曾放話，若解放軍攻台將至少捐款人民幣5,000萬元的中國網紅補教名師張雪峰，24日「心源性猝死」，享年41歲。有網友翻出張雪峰過去直播影片顯示，早前已有網友提醒張雪峰，他嘴唇發紫，心臟可能不好，卻引來張雪峰回懟稱：「我跑半馬的人，你說我心臟不好」，並嗆網友根本跑不過他。

影片來源：微博

蘇州峰學蔚來教育科技有限公司3月24日晚間發布張雪峰的訃聞。據《姑蘇晚報》報導，張雪峰24日中午12點26分在公司跑步後出現不適，被緊急送醫，經搶救仍於下午3點50分不幸離世，醫院診斷為「心源性猝死」。

張雪峰朋友圈最近一次發布內容的時間為3月22日，當日打卡跑步7公里，3月累計跑了72公里。

不少中國網友表示，感覺張雪峰24日上午最後一場直播中的狀態就已經不太對勁。網友紛紛指出：「眼睛都腫了」「能看出疲態了」「能感覺到嘴角有斜的症狀」「左眼皮和右嘴角不正常」。

上海《澎湃新聞》表示，「『心源性猝死』這個聽起來遙遠而冰冷的醫學名詞，其實離我們很近」。它指的是因心臟原因，在症狀出現後1小時內發生的自然死亡。在中國，每年約有54.4萬人因此失去生命，平均每分鐘就有1人倒下。

報導稱，更令人警醒的是，心源性猝死正越來越年輕化。18至35歲人群的占比，已從2015年的12%飆升至2024年的28%。張雪峰的悲劇並非毫無徵兆，而是長期透支身體、忽視健康信號所導致：

一、長期過勞

作為教育行業的頭部IP，張雪峰的工作強度常人難以想像。長時間直播、高強度腦力輸出、頻繁出差與應酬，讓他長期處於睡眠不足、精神緊繃狀態。張雪峰曾自述一整天沒吃飯、喝水，靠硬噎蘿蔔充饑。這讓他的心臟長期處於超負荷狀態，交感神經持續興奮，如同將一條橡皮筋拉到極限，隨時可能崩斷。

二、疲勞運動

很多人認為運動有益健康，但醫學專家明確指出：在身體已經極度疲勞時又強行展開劇烈運動，只會讓心臟負荷驟增，極易誘發惡性心律失常，導致心臟泵血功能瞬間停滯。

三、忽視預警

猝死並非毫無預兆，半數以上患者事發前都曾出現過警訊。張雪峰2023年就曾因胸悶、心悸被強制住院。然而，「工作不能停」的壓力，往往讓身體發出的信號被忽視了。

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