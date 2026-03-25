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北京人均存款35萬人民幣 居中國各省之冠 是西藏的7倍

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截至2025年底，北京以人均住戶存款約35.62萬元，居中國各省市之冠。（路透）
截至2025年底，北京以人均住戶存款約35.62萬元，居中國各省市之冠。（路透）

上海第一財經根據中國央行和各省分行數據測算，截至2025年底，中國人均住戶存款為人民幣11.89萬元。若按地區來看，北京人均住戶存款達人民幣35.62萬元，是西藏的7倍。西藏人均住戶存款為人民幣5.08萬元‌。

「人均住戶存款‌」是指一個地區所有常住居民在銀行等金融機構的存款總額，除以該地區的常住人口總數後得出的平均值，用來衡量當地居民的整體儲蓄水準和財富積累狀況 。

第一財經指出，「住戶存款」是各項存款中的境內存款的重要組成部分，約占中國各項存款的50%左右。除住戶存款，各項存款還包括非金融企業存款、機關團體存款、財政性存款、非存款類金融機構存款、境外存款。

報導指出，2025年，廣東以近人民幣39兆元的本外幣存款餘額穩居中國全國之首，彰顯其作為經濟第一大省的強大資金集聚能力。江蘇、北京、浙江、上海各項存款餘額分別為人民幣27.9兆元、27.11兆元、24.63兆元、24.5兆元。

次一級的山東、四川、河北、河南、湖北各項存款餘額分別為18.96兆元、14.63兆元、13.26兆元、11.9兆元、10.18兆元。中國其他省份則都在人民幣10兆元之下。

但在衡量「民富」的關鍵指標—住戶存款上，北京、上海仍居於絕對的領先地位，並且進一步拉大了與中國其他省市的差距。

根據中國人行數據，截至2025年底，中國全國住戶本外幣存款餘額為人民幣167兆元，較前一年增長9.71%。若按中國總人口14億489萬人估算，相當於人均存款11.89萬元。其中，北京、上海的人均住戶存款分別達到35.62萬元和29.02萬元。

浙江、遼寧、江蘇、江西等4個省份的人均存款均超過人民幣15萬元；河北、吉林、海南、山西、黑龍江、陜西等地的人均存款在12萬元左右；山東、廣東、內蒙古、湖北、重慶、四川、福建等地的人均存款在10萬元至11萬元左右。

安徽、寧夏、湖南等11個省份則不足人民幣10萬元，其中西藏人民幣5.08萬元‌，在中國31個省份中墊底。

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