拌麵2.5元 南昌1早餐店太親民 有人開車200公里也要吃

江西南昌一家早餐店，拌麵只賣2.5元人民幣。（取材自微博）

江西南昌一家開了19年的早餐店，拌粉只賣2.5元（人民幣，下同）、瓦罐湯也僅3元，憑藉親民價格穩居當地商圈熱門小吃第三名，吸引眾多網友打卡，搖身一變「網紅店」。更有遊客開車兩百多公里前往品嘗。不過，也有網友直言，該早餐店價格雖便宜，但味道一般。

極目新聞報導，在南昌西湖區繩金塔街，藏著一家不起眼的早餐店「小林早點」。牆面上，一張簡單的菜單格外醒目：拌麵、拌粉統一2.5元、光湯1.5元、皮蛋肉餅湯3.5元，其餘各類瓦罐湯均為3元。店主李老闆笑著介紹，所謂光湯，就是肉餅分量稍少、無其他配料的簡易肉湯。

談及開店的淵源，李老闆坦言，自己下崗後便和愛人一起開了這家早餐店，至今已經19個年頭。每天清晨3時半，天還未亮，他就起身忙活，備料、熬湯、煮粉，清晨5時多，小店開門迎客，直到下午5時多才打烊收攤。

「剛開店的時候，價格比現在還便宜，拌粉拌麵只要1.5元。」李老闆回憶，後來雖微調過價格，但具體是哪一年，他早已記不清，如今的定價，已經維持了很多年沒變。

市面上普通素拌粉、拌麵的價格多在5元左右，瓦罐湯便宜也要6元。

談及價格低，李老闆說以後也不會漲價。他還稱，生意好的時候，一天能賣出一200碗拌粉拌麵。

市民張女士表示，自己是在社交媒體上刷到這家店，特意過來打卡的，但她也直言不諱地說，「價格是真的便宜，但味道只能說一般。」

李老闆說，有一位食客讓印象尤為深刻，「他特別能吃辣，專門開車200多公裡過來，就為了吃我們家的拌粉。」李老闆笑著說，就在上個星期，這位食客又專程來了一次，每次來都反覆叮囑他，一定要多放辣椒，吃得才夠味。