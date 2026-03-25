我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克SpaceX傳本周提申請IPO 籌資750億元

駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

拌麵2.5元 南昌1早餐店太親民 有人開車200公里也要吃

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
江西南昌一家早餐店，拌麵只賣2.5元人民幣。（取材自微博）
江西南昌一家早餐店，拌麵只賣2.5元人民幣。（取材自微博）

江西南昌一家開了19年的早餐店，拌粉只賣2.5元（人民幣，下同）、瓦罐湯也僅3元，憑藉親民價格穩居當地商圈熱門小吃第三名，吸引眾多網友打卡，搖身一變「網紅店」。更有遊客開車兩百多公里前往品嘗。不過，也有網友直言，該早餐店價格雖便宜，但味道一般。

極目新聞報導，在南昌西湖區繩金塔街，藏著一家不起眼的早餐店「小林早點」。牆面上，一張簡單的菜單格外醒目：拌麵、拌粉統一2.5元、光湯1.5元、皮蛋肉餅湯3.5元，其餘各類瓦罐湯均為3元。店主李老闆笑著介紹，所謂光湯，就是肉餅分量稍少、無其他配料的簡易肉湯。

談及開店的淵源，李老闆坦言，自己下崗後便和愛人一起開了這家早餐店，至今已經19個年頭。每天清晨3時半，天還未亮，他就起身忙活，備料、熬湯、煮粉，清晨5時多，小店開門迎客，直到下午5時多才打烊收攤。

「剛開店的時候，價格比現在還便宜，拌粉拌麵只要1.5元。」李老闆回憶，後來雖微調過價格，但具體是哪一年，他早已記不清，如今的定價，已經維持了很多年沒變。

市面上普通素拌粉、拌麵的價格多在5元左右，瓦罐湯便宜也要6元。

談及價格低，李老闆說以後也不會漲價。他還稱，生意好的時候，一天能賣出一200碗拌粉拌麵。

市民張女士表示，自己是在社交媒體上刷到這家店，特意過來打卡的，但她也直言不諱地說，「價格是真的便宜，但味道只能說一般。」

李老闆說，有一位食客讓印象尤為深刻，「他特別能吃辣，專門開車200多公裡過來，就為了吃我們家的拌粉。」李老闆笑著說，就在上個星期，這位食客又專程來了一次，每次來都反覆叮囑他，一定要多放辣椒，吃得才夠味。

「小林早點」憑藉親民價格穩居當地商圈熱門小吃第三名。（取材自微博）
「小林早點」憑藉親民價格穩居當地商圈熱門小吃第三名。（取材自微博）

上一則

豬蹄老闆27萬標下河南廟會C位攤 5天回本一半怎辦到？

下一則

「貞潔是高貴嫁妝」四川公車標語宣揚封建婚戀觀 惹爭議

延伸閱讀

金價「黑色星期一」 中掀抄底熱潮 消費者擠滿金店櫃台

金價「黑色星期一」 中掀抄底熱潮 消費者擠滿金店櫃台
油價漲 好市多加油站大排長龍

油價漲 好市多加油站大排長龍
油價漲 好市多加油站大排長龍

油價漲 好市多加油站大排長龍
南韓子女孝道旅行 從濟州島變中國這城市：舒服又便宜

南韓子女孝道旅行 從濟州島變中國這城市：舒服又便宜

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...