他比賽一口氣吞下2斤胡蘿蔔絲 吐不出來…腸梗阻急送醫

西安菜夾饃大賽備受關注，有選手吃完夾了三斤半胡蘿蔔絲的饃奪冠。（取材自極目新聞）

今年3月一場西安菜夾饃大賽上，有選手吃完夾了3斤半胡蘿蔔絲的饃奪冠。近日，一名男子在另一場比賽中效仿冠軍，夾了2斤胡蘿蔔絲並吃完，獲得該比賽亞軍，剛吃完時也並明顯飽腹感，沒想到事後誘發腸梗阻，被緊急送醫救治。

極目新聞報導，25歲男子李陽（化名）表示，因西安菜夾饃大賽關注度高，他所在的園區就組織一場同樣的比賽。他看到此前有冠軍夾了3斤半的胡蘿蔔絲，並全部吃完，「最終吃了近4斤的菜，人並無不適。」因此，他參賽時效仿了這名冠軍的吃法，在饃里夾了2斤胡蘿蔔絲，全部吃完獲得亞軍。

李陽稱，剛吃完2斤胡蘿蔔絲和饃並沒有明顯的飽腹感，身體也沒有出現任何不適。當天下午，也只覺得肚子不舒服，想拉肚子。沒想到，到了晚上，腹痛癥狀急劇加重，反覆噁心、乾嘔，卻什麽都吐不出來。直到淩晨扛不住了，他才前往西安高新醫院就診。

經過腹部CT檢查，李陽被確診為典型小腸梗阻，病因正是短時間內過量進食胡蘿蔔，腸道堵塞。

該醫院普通外科主治醫師趙偉接診後，為李陽開展多次灌腸治療，幫助疏通腸道、緩解梗阻癥狀。經過及時規範的救治，李陽目前已經恢覆正常，腸道成功排氣，功能逐步回歸正常，後續只需做好休養和飲食調理即可。

為何胡蘿蔔吃多了會誘發腸梗阻？趙偉分析，高膳食纖維過量堆積會導致腸道堵塞。胡蘿蔔富含膳食纖維，適量食用確實能促進腸道蠕動，助力消化。但短時間內大量攝入，這些不可溶性纖維無法被人體消化吸收，會在腸道內大量堆積、吸水膨脹，直接堵塞腸腔，導致腸內容物無法正常通過，進而形成機械性腸梗阻。

此前舉辦的西安菜夾饃大賽人氣高，十幾張長桌一字排開，上面擺滿了土豆絲、胡蘿蔔絲、紫甘藍、鍋巴等20種配菜。依照賽制，選手必須當場吃完才計成績。一名參賽選手憑藉3斤半的「巨無霸」夾饃拿下冠軍。

冠軍耗時三小時啃完全部胡蘿蔔絲，賽後直言「最近不想再看見胡蘿蔔」「唯一受傷的是胃」，並調侃自己「臉色已吃出胡蘿蔔同款色號」。