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AI大模型術語「Token」譯名爭論不休 官方終於定名了

中國新聞組╱北京25日電
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AI中文為人工智能，AI工具又被稱為「大模型」；大模型中的術語Token該如何翻譯，爭論已久。中國政府網24日轉發人民日報援引自國家數據局的文章顯示，「我們日均詞元調用量突破140萬億」，正式將Token的中文名譯為「詞元」。

香港01報導，Token該如何命名？爭論已久。根據國家數據局發布的數據、人民日報發布、中國政府網轉發，官方政府機構與官方媒體雙重發布，現在統一將Token稱為「詞元」。

此前騰訊研究院發表的文章中，清華大學教授楊斌提出將「模元」這個詞作為「token」的中文譯法，他表示，其中「模」意為大模型、多模態，錨定AI場景的核心屬性；「元」代表最小基本單元，承續「字節」這類中文經典度量單位的命名邏輯，簡潔直白、通俗易懂。

楊斌的這一建議，立刻引發各路AI界人士在社交平台和行業群組中紛紛給出自己的答案，除了「模元」外，「智元」這個名字浮出水面，並迅速獲得廣泛認同。

新加坡國立大學校長青年教授、潞晨科技創始人尤洋表示，「Token中文叫做『智元』，不知道『新智元』創始人是不是時空穿梭回來的。」

自由學者、原清華大學科學史系副教授胡翌霖則提出，「真不如『智元』。計算機的單元是字節，Token是人類智識的計算單元。Token不是通用計算的概念，是『通用智能』的概念，『智』比『通』更切中要害。」百川智能創始人王小川表示，「叫做『智元』挺好的。」資深開源人士陳緒也稱，「這幾天提出各種x元，就覺得『智元』能打動我，符合信達雅的要求。」

最終，官方給出定論，正式譯名為「詞元」。據人民網的解釋，「詞元」是AI理解人類語言的最小單位，Token切分出的單位有時是字，有時是詞，而詞更能覆蓋這種範圍。

另據極目新聞報導，根據國家數據局，截至今年3月，中國日均Token調用量超140萬億，比2024年初增長超千倍。國家發展改革委黨組成員、國家數據局局長劉烈宏表示，日均Token調用量的大量增加，充分表明中國的人工智能發展進入了快速增長階段，應用場景在不斷深化，從能對話到能決策執行的智能體，中國人工智能產業的競爭力也顯著增強。

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