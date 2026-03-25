不抱不餵奶…武漢新手媽帶「熊孩子」42天崩潰 7保育員急上線

武漢動物園一隻熊孩子被新手媽媽棄養，園方只好出動7名保育員輪流照顧。 （取材自極目新聞）

誰不愛自己的孩子呢？在自然界，就有寶媽不帶自己的孩子，特別是新手寶媽。武漢動物園傳出新手媽獨自帶娃42天後，就崩潰了，撫育的重任就落在7名保育員的肩上。

極目新聞報導，武漢動物園23日官宣喜訊，兩對棕熊夫妻，分別喜添1隻熊孩子和1對雙胞胎熊孩子。喜添1隻熊孩子的棕熊媽媽是新手媽媽，獨自帶娃42天後就崩潰了，撫育的重任落在保育員的肩上；為此，7位保育員緊急上線，成為熊孩子的「保母」，24小時輪流照顧。

「當時就發現兩個棕熊媽媽帶娃的狀態完全不一樣。」據報導，武漢動物園亞洲三隊保育隊長曹駿說，新手棕熊媽媽把孩子扔在一邊，不抱也不餵奶，睡覺更是不管，而另一棕熊媽媽有過經驗，母愛光環閃耀，白天一對雙胞胎熊寶寶抱在懷里不離手，夜間睡覺也是如此。

熊孩子好帶嗎？餵奶、抱抱、日夜換尿墊、逗牠玩…「就像帶自己家小孩一樣。」曹駿分享帶娃的囧事，吃飽了秒睡，根本不用哄睡，那是天使寶寶；可是當熊孩子餓了或者沒吃飽，那就猴急了，一雙利爪抱著奶瓶不放，恨不得將奶嘴咬斷，好幾次牠的利爪不小心碰到保育員的手，幸好戴了手套防護。

從42天開始接手到如今，目前這隻熊孩子體重已從當初7斤飆升至22斤，進食、睡覺時間和大小便次數等指標，保育員都細致記錄著，它的身體狀況良好。

1-2個月的時候好玩一些，現在長大了，有主見了，「有時在戶外遛牠時，牠就四處撒歡，不跟著保育員走。」曹駿說，叫好幾次才回來。