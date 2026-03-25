我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克SpaceX傳本周提申請IPO 籌資750億元

駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

不抱不餵奶…武漢新手媽帶「熊孩子」42天崩潰 7保育員急上線

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
武漢動物園一隻熊孩子被新手媽媽棄養，園方只好出動7名保育員輪流照顧。 （取材自極目新聞）
武漢動物園一隻熊孩子被新手媽媽棄養，園方只好出動7名保育員輪流照顧。 （取材自極目新聞）

誰不愛自己的孩子呢？在自然界，就有寶媽不帶自己的孩子，特別是新手寶媽。武漢動物園傳出新手媽獨自帶娃42天後，就崩潰了，撫育的重任就落在7名保育員的肩上。

極目新聞報導，武漢動物園23日官宣喜訊，兩對棕熊夫妻，分別喜添1隻熊孩子和1對雙胞胎熊孩子。喜添1隻熊孩子的棕熊媽媽是新手媽媽，獨自帶娃42天後就崩潰了，撫育的重任落在保育員的肩上；為此，7位保育員緊急上線，成為熊孩子的「保母」，24小時輪流照顧。

「當時就發現兩個棕熊媽媽帶娃的狀態完全不一樣。」據報導，武漢動物園亞洲三隊保育隊長曹駿說，新手棕熊媽媽把孩子扔在一邊，不抱也不餵奶，睡覺更是不管，而另一棕熊媽媽有過經驗，母愛光環閃耀，白天一對雙胞胎熊寶寶抱在懷里不離手，夜間睡覺也是如此。

熊孩子好帶嗎？餵奶、抱抱、日夜換尿墊、逗牠玩…「就像帶自己家小孩一樣。」曹駿分享帶娃的囧事，吃飽了秒睡，根本不用哄睡，那是天使寶寶；可是當熊孩子餓了或者沒吃飽，那就猴急了，一雙利爪抱著奶瓶不放，恨不得將奶嘴咬斷，好幾次牠的利爪不小心碰到保育員的手，幸好戴了手套防護。

從42天開始接手到如今，目前這隻熊孩子體重已從當初7斤飆升至22斤，進食、睡覺時間和大小便次數等指標，保育員都細致記錄著，它的身體狀況良好。

1-2個月的時候好玩一些，現在長大了，有主見了，「有時在戶外遛牠時，牠就四處撒歡，不跟著保育員走。」曹駿說，叫好幾次才回來。

上一則

「貞潔是高貴嫁妝」四川公車標語宣揚封建婚戀觀 惹爭議

下一則

川普推遲訪中 普亭將搶先到北京「日期近期公布」

延伸閱讀

才隱婚生娃？ 王鷗自爆恢單了 與何九華緋聞拉扯5年

才隱婚生娃？ 王鷗自爆恢單了 與何九華緋聞拉扯5年

好市多收據被寶寶撕碎 險出不了店

好市多收據被寶寶撕碎 險出不了店
好市多購物收據被寶寶撕了 媽媽被擋在店門口...

好市多購物收據被寶寶撕了 媽媽被擋在店門口...
與何九華5年緋聞…王鷗自爆單身 洗不掉隱婚生子疑雲

與何九華5年緋聞…王鷗自爆單身 洗不掉隱婚生子疑雲

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...