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二師兄來了？福建霞浦「千年石豬」暴紅 景區：天然岩石

中國新聞組／北京25日電
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福建霞浦縣後歧村白水仙景區裡的石豬。（取材自微博）
福建霞浦縣後歧村白水仙景區裡的石豬。（取材自微博）

有遊客在社交平台發文稱，在福建霞浦縣後歧村白水仙景區發現一頭「千年石豬」，並配發了一組照片。畫面中，一塊體量較大的岩石臥於山坡，石塊輪廓渾圓，一端似豬頭，豬鼻、豬背部線條清晰，遠看頗像一頭伏地的石豬。不少人留言稱，「太像二師兄了」、「遠看真的以為是頭豬」。

綜合瀟湘晨報、上游新聞報導，村委會工作人員表示情況屬實，網傳的石豬位於後歧村的白水仙景區範圍內。 「這是天然形成的岩石，並非人工雕刻，景區也是免費開放的。」

白水仙景區工作人員周成春表示，該處山體多為花崗岩地貌，長期受風化、雨水侵蝕等變化影響，逐漸形成了較為奇特的岩石外觀。 「從一個特定角度看，這塊石頭很像一頭趴著的豬，而且體量比較大，所以遊客就這樣稱呼它。」

周成春說，石豬長度約七、八米，高約兩公尺。 「以前就有遊客注意到，但最近有遊客專門來拍視頻發到網上，關注度一下子就更高了。」對於遊客所說的「千年石豬」，他回應稱：「石豬具體形成年代無法界定，可以確定的是天然形成，沒有人為雕刻痕跡。」

周成春表示，目前石豬仍保持原始狀態。「希望遊客在觀賞時注意安全，不要攀爬、刻畫，保護好自然景觀。」

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