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打工度日 江蘇66歲翁每天跨江探癌妻 網嘆：愛情的模樣

中國新聞組／北京25日電
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吳永恩每天都到醫院探視妻子。（取材自紫牛新聞）
吳永恩每天都到醫院探視妻子。（取材自紫牛新聞）

「妳不記得我，我就重新陪著妳。妳走不動，我就推著妳。妳不說話，我就一直跟妳說。只要妳活著，我就一直守著妳。」江蘇揚中市人民醫院ICU裡，66歲的吳永恩摸著病床上妻子的手，輕聲和她說話。

為了給罹癌的妻子治病，他花光所有積蓄、抵押房產、向親友借錢，現在在建築工地打工。300多天來他每天騎著一輛舊三輪車，風雨無阻到醫院探病，他的愛情感動醫護人員，也讓許多網友感嘆「這就是愛情的模樣」。

紫牛新聞報導，下午3時20分，吳永恩準時出現在醫院ICU門口，因為怕遲到，他總是提早十分鐘就候在門外，一邊和熟識的病友家屬打招呼，一邊熟練地套上隔離衣。吳永恩每天騎著三輪車，跨過揚中長江大橋，從十幾公里外的建築工地趕來，護士長張娟說，「爺爺從來沒有缺席過一次探視」、「他像一株守著根的老樹，風雨無阻。有時候下雨天，他怕騎三輪車來晚了，會早早地就在門口等著。」

一進入病房，吳永恩直奔妻子身邊，他俯下身子，湊到妻子耳邊，輕聲呼喚。

病床上的杜明哎今年69歲，兩年前確診為左肺惡性腫瘤，2025年1月又確診為顱腦繼發惡性腫瘤；進行放射線治療後因呼吸衰竭、重症肺炎住進ICU，因為做了氣切，長期依賴呼吸器維持。

ICU家屬探望時間只有半小時，吳永恩熟練地為妻子做上肢關節活動訓練、搓揉腳心，一邊誇她今天氣色好多了；然後從懷裡掏出一台紅色的收音機，打開戲曲頻道，輕輕放在妻子枕邊。杜明哎不能說話，意識時清時糊，但吳永恩覺得她聽得見。他相信她能聽見。

吳永恩輕柔地撫摸妻子的臉龐。（取材自紫牛新聞）
吳永恩輕柔地撫摸妻子的臉龐。（取材自紫牛新聞）

每次探視，吳永恩總對妻子說：「明哎，加油啊，等妳把呼吸機拆掉，我們就帶妳上北京，上天安門。」年輕時他們商量過要去北京看一看，那時日子苦，總是說「等以後」、「等有空」、「等存夠錢」，等著等著，就等到了白髮蒼蒼，等到了病床前。現在，吳永恩最大的願望就是帶老伴去北京看一看， 「去了北京，我就心滿意足了」。

杜明哎年輕時在磚瓦廠工作，只有農保，為了給她治病，吳永恩花光了家裡所有積蓄，把一棟房產以17萬元（人民幣，下同，約2.4萬美元）抵押給了別人，又向親妹妹借了30多萬。

現在吳永恩在建築工地做小工，一天薪資120元，每天請1小時假來看老伴，得被扣10元。他身上的衣服很舊，邊角磨破了也捨不得換，自己省吃儉用，但對於老伴的治療從來沒有一絲猶豫。杜明哎幾度病危，數次搶救，他從來沒有說過一句放棄，他說：「明哎太可憐了，她父母都不在了，我不管她誰管她？只要明哎活著一天，我就很開心了。」

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