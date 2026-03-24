我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

四川發現近千萬噸稀土礦 有望補足南方供應缺口

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
四川冕寧發現近千萬噸稀土資源。（路透）
四川冕寧發現近千萬噸稀土資源。（路透）

四川冕寧發現近千萬噸稀土資源，中媒稱其躍居全球在產稀土礦山資源儲量前列。分析指出，此舉可補足南方輕稀土供應缺口，強化新能源與高端製造產業鏈布局，或將實現稀土原料的在地加工和就近供應。

界面新聞報導，中國自然資源部近日發布新一輪找礦突破戰略行動的首批成果，在四川省冕寧縣氂牛坪礦區發現了966.56萬噸稀土氧化物，同時伴生超大型螢石2713.54萬噸和重晶石3722.77萬噸。

「四川日報」稱，氂牛坪礦區稀土礦躍居全球在產稀土礦山資源儲量第二位，僅次於內蒙古包頭白雲鄂博礦區。

中國研究機構指出，稀土主要分為輕稀土（礦山型稀土）和中、重稀土（離子型稀土）。中國稀土資源長期以來呈現「北輕南重」的特徵。北方以內蒙古包頭白雲鄂博礦區為主導，作為全球最大輕稀土礦，包頭白雲鄂博地區稀土資源占中國稀土資源比重高達83%。

此次發現四川巨礦，填補南方缺乏大型輕稀土基地的空白。四川及整個西南地區也是中國新能源、電子資訊、高端裝備製造的重要基地。未來氂牛坪礦的開發，或將實現稀土原料的就地轉化和就近供應。

稀土從資源開發到應用主要分為開採、冶煉、分離、加工等步驟。目前，中國對稀土開採、冶煉實行總量可控，由中國稀土等六大集團完成。稀土產業鏈下游，稀土精密加工成稀土功能材料的代表性企業有中科三環、領益智造、安泰科技等。稀土回收代表性企業則有華宏科技、南方稀土。

四川近幾年積極布局稀土產業的發展。涼山州近兩年發布的招商引資中都出現稀土精深加工項目，冕寧縣修訂各項基礎規劃以完善相關規劃，希望到2030年產值達到人民幣500億元以上，成為中國重要的稀土高新產業基地。

稀土

上一則

中國「汽車之家」千萬粉社群全被禁止關注 曾遭官方點名發布錯誤評測

延伸閱讀

美揪團4兆元重塑半導體、能源、礦產供應鏈 分散對台依賴風險

美揪團4兆元重塑半導體、能源、礦產供應鏈 分散對台依賴風險
WSJ：石油、稀土、晶片 成新時代的強權武器

WSJ：石油、稀土、晶片 成新時代的強權武器
中國以外唯一供應商 澳稀土公司宣布投產關鍵軍用稀土

中國以外唯一供應商 澳稀土公司宣布投產關鍵軍用稀土
中國黃金「雙冠王」立軍令狀：一年找金礦20至50噸

中國黃金「雙冠王」立軍令狀：一年找金礦20至50噸

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30
一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

2026-03-18 10:30

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒