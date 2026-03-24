四川發現近千萬噸稀土礦 有望補足南方供應缺口

四川冕寧發現近千萬噸稀土資源。（路透）

四川冕寧發現近千萬噸稀土 資源，中媒稱其躍居全球在產稀土礦山資源儲量前列。分析指出，此舉可補足南方輕稀土供應缺口，強化新能源與高端製造產業鏈布局，或將實現稀土原料的在地加工和就近供應。

界面新聞報導，中國自然資源部近日發布新一輪找礦突破戰略行動的首批成果，在四川省冕寧縣氂牛坪礦區發現了966.56萬噸稀土氧化物，同時伴生超大型螢石2713.54萬噸和重晶石3722.77萬噸。

「四川日報」稱，氂牛坪礦區稀土礦躍居全球在產稀土礦山資源儲量第二位，僅次於內蒙古包頭白雲鄂博礦區。

中國研究機構指出，稀土主要分為輕稀土（礦山型稀土）和中、重稀土（離子型稀土）。中國稀土資源長期以來呈現「北輕南重」的特徵。北方以內蒙古包頭白雲鄂博礦區為主導，作為全球最大輕稀土礦，包頭白雲鄂博地區稀土資源占中國稀土資源比重高達83%。

此次發現四川巨礦，填補南方缺乏大型輕稀土基地的空白。四川及整個西南地區也是中國新能源、電子資訊、高端裝備製造的重要基地。未來氂牛坪礦的開發，或將實現稀土原料的就地轉化和就近供應。

稀土從資源開發到應用主要分為開採、冶煉、分離、加工等步驟。目前，中國對稀土開採、冶煉實行總量可控，由中國稀土等六大集團完成。稀土產業鏈下游，稀土精密加工成稀土功能材料的代表性企業有中科三環、領益智造、安泰科技等。稀土回收代表性企業則有華宏科技、南方稀土。

四川近幾年積極布局稀土產業的發展。涼山州近兩年發布的招商引資中都出現稀土精深加工項目，冕寧縣修訂各項基礎規劃以完善相關規劃，希望到2030年產值達到人民幣500億元以上，成為中國重要的稀土高新產業基地。