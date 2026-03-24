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中國「汽車之家」千萬粉社群全被禁止關注 曾遭官方點名發布錯誤評測

記者陳湘瑾／即時報導
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中國不斷加大網路平台管控，知名汽車網路服務平台「汽車之家」的微博等多個社群平台帳號均已被禁止關注。（取材自「汽車之家」微博）
中國不斷加大網路平台管控，知名汽車網路服務平台「汽車之家」的微博等多個社群平台帳號均已被禁止關注。（取材自「汽車之家」微博）

中國汽車網路服務平台「汽車之家」多個社群平台帳號被「禁止關注」。此前，該平台曾被中央網信辦點名批評，發布以偏概全的汽車測評類資訊，誤導社會公眾對汽車產品品質、功能性能等方面的認知。

界面新聞報導，汽車之家的微博帳號因違反法律法規或「微博社區公約」禁止關注，該帳號目前有約979萬粉絲，最後一條微博停留在1月5日；擁有651萬粉絲的官方認證抖音帳號顯示「該用戶被禁止關注」；快手、B站官方認證帳號均被禁止關注，有平台提示原因顯示為「帳號異常」或「違反社區規定」。相關平台最後更新日期都停在一月。

●冬測、智駕橫評 被官方指誤導公眾

今年1月，汽車之家曾因為不規範測評項目，被中國中央網信辦點名批評。1月16日，中央網信辦發布汽車產業網路亂象專項整治行動公開曝光第三批典型案例，「汽車之家」、「太平洋汽車」等汽車類垂直平台進行「冬測」、「智駕橫評」等不規範測評項目，並透過相關帳號發布以偏概全的汽車測評類資訊，誤導社會公眾對汽車產品品質、功能性能等方面的認知。

中國中央網信辦近年將汽車產業納入重點整治領域，針對惡意抹黑車企、散布不實資訊及不規範測評等問題進行專項行動，並多次公開曝光違規帳號，顯示當局正加強整頓汽車產業網路輿論環境。

汽車之家最早成立於2005年，是理想汽車創辦人李想的創業項目。「汽車之家」從最初的垂直汽車內容平台轉型發展為集合了內容、交易、金融的汽車服務平台。

2013年12月，汽車之家赴美上市，巔峰時美股股價超過120美元，市值超過百億美元。2015年李想離職創業，中國平安於2016年4月以16億美元收購汽車之家47.4%股權，成為其最大股東。2021年3月，汽車之家於港交所上市。

去年8月，海爾集團旗下卡泰馳控股正式完成對汽車之家戰略入股的交割及董事會改組。海爾通過卡泰馳控股以總價約18億美元收購中國平安旗下雲辰資本所持汽車之家約43.0%的股份，成為控股股東。交易完成後，平安產險仍作為主要股東之一，通過雲辰資本間接持有汽車之家約5.1%的股份，並保留一個董事會席位。

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