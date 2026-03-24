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小蝌蚪跑得快就能受精？高三生質疑教材 中國人教社回應

中國新聞組╱北京24日電
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中國一名高三學生對高中生物教材中「受精作用」的描述，提出修改建議，引發關注。(取材自封面新聞)
中國一名高三學生對高中生物教材中「受精作用」的描述，提出修改建議，引發關注。(取材自封面新聞)

中國一名高三學生小馮（化名）因對高中生物教材中「受精作用」的描述提出修改建議，近日在社交平台引發廣泛關注。小馮說，教材中將受精過程重點放在精子進入卵子的順序與阻擋多餘精子上，並未提及卵子的主動選擇性，這可能讓學生誤以為精子「跑得最快就能受精」，忽略了卵子在微觀層面上也具有選擇能力。

封面新聞報導，小馮表示，她在課外閱讀論文和科普資料後，發現卵子在受精過程中會釋放化學信號，對精子進行篩選，使得精卵結合並非完全依靠精子的先到先得，而是雙方共同作用的結果。她認為，教科書應與時俱進，引入這類最新研究成果，幫助學生建立全面的認識。

帶著這一想法，小馮撰寫了一封郵件給人民教育出版社（簡稱人教社），提出教材修改的建議。她強調，希望教材在保留原有科學描述的基礎上，加入「卵子主動選擇」的知識，促進學生批判性思維和自主探索能力。小馮表示，自己雖是高中生，但提出問題的動機源於對生物學的興趣和求知慾，而非成績或表現的追求。

據報導，人教社近日正式回信，對小馮的建議表示感謝，信中提到，教材編寫組將認真考慮她的意見，並在後續教材修訂中深入研究相關內容。信件同時表揚了小馮的學習態度，稱她善於思考、勇於提出問題，並對科技前沿保持關注，是十分可貴的品質。

對於社交平台上的討論，小馮坦言既感到意外，也覺得有意義。她回應質疑，學習和發表意見不應以成績高低作為衡量標準，每個人都可以表達不同觀點。她認為，教育應包括培養思考能力、表達能力以及堅持努力的品質，而「發出微小但不渺小的聲音」正是成長的重要部分。

專家對此也給予肯定。四川錦欣西囡婦女兒童醫院副主任醫師胡瑜凌指出，從臨床和學術研究來看，精子與卵子的結合過程本身具有互動和選擇性，教材中著重描述阻擋多餘精子的部分，未展開卵子主動選擇，確實可能引起學生理解偏差。胡瑜凌認為，小馮的問題提出合理，且有助於引導學生進行更深入思考，是值得推廣的學習方式。

對小馮而言，收到人教社回信是對她努力的肯定。她表示，無論教材是否最終修改，過程本身已證明了思考與提出建議的價值。「這個世界需要較真的人」，她說，「只要我的觀點能被看到，甚至啟發他人，那就是最大的意義」。

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