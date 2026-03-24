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安徽82歲退休師 為300隻毛孩寫「最後一課」 網友破防

中國新聞組／北京24日電
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82歲退休教師守護三百多個毛孩。（取材自大皖新聞）
82歲退休教師守護三百多個毛孩。（取材自大皖新聞）

「不知哪天就是沒有預告的終場篇，而那天就是這300多個毛孩子的畢業禮。」安徽馬鞍山市一名82歲的退休老師小秋，照顧了300多隻流浪貓狗，為了替這些毛孩籌資，她以一篇「畢業前的最後一課」的作文在網路上走紅。這篇文章看哭了許多網友，來自各地的善款也不斷湧入，但小秋老師半個月後註銷了帳號，因為「暫時的困難解決了，就不該再接收大家的捐款」。小秋老師用自身行動演繹了何謂善良，也替網友們上了「畢業前的最後一課」。

大皖新聞報導， 退休前，小秋老師在馬鞍山師範附小教了36年的書，她也曾經憧憬過安逸的退休生活，卻因為外孫帶來的一隻流浪貓，徹底改變了人生。

「大外孫三年級的時候，用一個小馬甲包著一隻小小的流浪貓送到了我這裡」，小秋老師笑著回憶。面對外孫懇切的眼神，她不忍拒絕，可孩子又說：「同學家下水道裡也有一隻可憐的小貓，您能一起收養嗎？」那一刻，她點了點頭，卻從此一發不可收拾，如今基地裡住著80多隻流浪貓、190多條流浪狗，加起來共300多個「學生」。

要照顧那麼多毛孩，費用勢必不少，小秋老師把每個月七、八千元的退休金，幾乎全都填進了這裡，卻依然遠遠不夠。志願者們建議小秋老師借助自媒體平台拉贊助，緩解基地的經濟困境，小秋老師原本沒抱太大希望，沒想到視頻發出後，反響遠超預期。而真正讓網友破防的，則是她今年1月寫的那篇作文——「畢業前的最後一課」。

當時有博主說可以提供幫助，送一些禮物，前提是要小秋老師寫一篇作文，「雖然我以前是教育局語文教研室的教研員，但幾十年沒怎麼正經提筆寫作文了，當時還挺緊張的。」可一想到基地的困難，她還是接下了這個「作業」，抽到的題目恰好是「畢業前的最後一課」。

報導指出，小秋老師構思了兩個多小時，寫文章的時候，外面貓叫狗吠此起彼伏，「可那些叫聲也在給我靈感」。她說，「我現在的課堂是人生的課堂，我的學生就是身邊的這些流浪貓狗。」

她用溫柔又略帶傷感的筆觸，寫下了這樣一段話：「不知哪天就是沒有預告的終場篇，而那天就是這300多個毛孩子的畢業禮」、「請繼續學習信任，學習在失去我的懷抱後，繼續信任下一雙伸來的手」。這篇作文，看哭了無數人。

視頻走紅後，湧進來自各地的捐款和物資，拖欠許久的工人工資、寵物醫院的帳款、貓糧狗糧的欠款，一一有了著落。但半個月後，小秋老師主動把捐款帳號註銷了。

「暫時的困難解決了，我就不該再接收大家的捐款了。」小秋老師說，「我很感激網友的善良，但我也要對每一分善款負責。」後來，她又寫了一篇文章，向所有捐款的網友交代了善款的使用情況，一一回應了大家的關切，這份誠懇，讓更多人被她打動。

許多網友感嘆：小秋老師教書一輩子，退休金不低，原本可以安享晚年，卻把所有積蓄都砸在了流浪動物身上，「傻得可愛」。小秋老師則說，「收養牠們的過程中，我也在被治癒」，這些不會說話的小生命，用無聲的陪伴，填補了她晚年生活中許多說不清的空白。小秋老師坦言，自己的生活確實清貧，甚至像苦行僧，但她活得很有意義。

小秋老師說：「牠們的陪伴給了我很多啟示。小動物的生命那麼短暫，離別那麼痛苦，可正是牠們會了我如何面對死亡，如何真正放下，如何珍惜當下。」

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