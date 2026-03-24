22歲重慶女地鐵吐血 默默用外套擦乾 曾拒男友2次求婚

胡心瑤脫下外套擦拭地上的血跡。（取材自極目新聞）

重慶地鐵近日出現令人心酸的一幕。一名女孩生病吐血弄髒地板，為了怕別人踩到，她脫下身上的外套，蹲在地上將血跡擦乾。視頻流出後，眼尖的網友認出，這名女孩是罹患罕見病ANCA血管炎的胡心瑤，今年22歲，去年9月她在村裡辦了一場壩壩宴感謝鄉親照顧，希望她不在了以後大家能多關心她的父母，因此登上媒體版面。

極目新聞報導，根據網友23日在重慶地鐵1號線上拍到的視頻畫面，一名女孩虛弱地蹲在地板上，用一件白色外套擦著血跡，不時還得休息一下。發布視頻的網友寫道：「當時周圍乘客都被嚇到震驚，女孩在身體不適的情況下，仍然堅持用自己的衣服清除地面的血跡，避免影響乘車環境。」

就在網友感嘆女孩暖心的舉動時，有人認出她是重慶墊江縣一名重病患者胡心瑤，今年22歲。據多家媒體此前報導，胡心瑤2018年確診罕見病ANCA血管炎，後發展成腎衰竭，肺部感染、心力衰竭、消化道出血等併發症頻發，光2025年就收到了幾十張病危通知單。

據了解，胡心瑤因病情嚴重拒絕了男友的兩次求婚，沒想到去年男友因重病先她一步離世，臨終前委託別人給她轉了5萬元，助她治病。胡心瑤因受到村裡父老鄉親的資助，去年9月在村裡辦了一場壩壩宴，感謝鄉親們的照顧，也希望她不在了以後，大家多關心她年邁的父母。 胡心瑤在治療的畫面。（取材自極目新聞）

發布擦血視頻的網友說，她以前看過胡心瑤的新聞，但在地鐵上沒有認出來，後來看了評論區的評論才知道是她，「我心裡是說不出的苦澀」。

胡心瑤證實視頻中的人確實是她，她的病情更嚴重了，近期每天到重慶醫科大學附屬第一醫院輸液。23日下午她轉地鐵前往醫院，因為消化道出血的緣故，上車時她就感覺要吐血，後來果然忍不住吐出不少在車廂地板上。

胡心瑤說：「如果不處理，別人一踩，會把地板弄得很髒，沾到別人鞋子上。」但當時她身邊沒有紙巾，於是脫下外套將血跡擦乾，也沒注意到被人拍下了。「是我最喜歡的一件衣服，但以後不能要了，血跡洗不掉。」