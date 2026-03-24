郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

中國著名鋼琴家郎朗23日在法國巴黎里昂火車站，與當地一名鋼琴藝術家即興上演了一場精彩的鋼琴「鬥琴」。(視頻截圖)

有網友發布視頻，中國著名鋼琴家郎朗23日在法國巴黎里昂火車站，與當地一名鋼琴藝術家即興上演了一場精彩的鋼琴「鬥琴」，郎朗以高難度曲目《Rush E》為戰場，單手彈琴玩魔術方塊；而對方蒙眼盲彈的神級操作，被全網封為現實版「海上鋼琴師」。

極目新聞報導，視頻顯示，穿著羽絨服、推著行李箱的郎朗，途經巴黎里昂火車站時，偶遇法國街頭鋼琴家Emilio Piano，隨後郎朗脫掉羽絨服，還熱起了身，臨時發起挑戰，兩人即興上演一場精彩的「鬥琴」，郎朗點名演奏「黑樂譜」《Rush E》，這首曲子因音符密集、手速要求極高，曾被網友戲稱「人類不可能完成的挑戰」。

影片中可以看到，郎朗全程右手彈奏複雜樂章，左手還同步旋轉魔方；Emilio則蒙眼盲彈，僅憑肌肉記憶精準敲擊琴鍵，吸引周圍觀眾拿出手機進行拍攝。

網友在發布該視頻時還配文寫道：「巴黎車站遇到郎朗，開始精彩絕倫的鋼琴對決。世界上最偉大的古典鋼琴家郎朗走來，點歌《Rush E》，這可是最難的鋼琴曲之一。」郎朗也在個人社交帳號發布了上述視頻，並配文稱，「閃現巴黎車站 ，看看大家的反應」。

Emilio在影片中坦言，郎朗是啟蒙自己學琴的偶像，這場即興對決，被觀眾形容為「兩個音樂靈魂的碰撞」。演奏中途，郎朗也輕鬆調侃，「咖啡好喝嗎？」Emilio端杯啜飲的鬆弛互動，凸顯了高手間的默契。

據報導，《Rush E》全曲以E音高速重複為核心，要求每秒按鍵超15次，且需雙手高度協調。郎朗在演奏中騰出左手操作魔術方塊，被鋼琴教師評價為「舉重若輕的炫技」，業內廣泛轉發視頻，讚嘆其「顛覆性控制力」； Emilio的蒙眼演奏，則仰賴多年街頭表演形成的肌肉記憶，精準度令觀眾驚嘆。