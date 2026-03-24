金價「黑色星期一」 中掀抄底熱潮 消費者擠滿金店櫃台

投資金條的消費者擠滿櫃台。(央視截圖)

國際金價 在遭遇上周的連續下跌後，23日再次下探，「金價年內漲幅已清零」話題隨後登上微博熱搜。隨著金價下跌，選購黃金飾品的消費者比春節前少了不少，但投資金條的消費者卻擠滿了櫃台，掀起一股「抄底」熱潮，但專家不忘提醒「理性投資」。

綜合紅星新聞、南方都市報報導，國際金價連續多日暴跌，創43年來最大單周跌幅，市場掀起「抄底」熱潮。被稱為「中國黃金第一家」的北京菜百首飾商場，23日買金條和賣黃金的人都很多，尤其下午金價又進一步下跌時，來購買的人又多了起來。工作人員表示，當天10克、20克重的金條已經無貨，只剩30克及以上重量的金條。

住在商場附近居住的孫女士稱，「肯定還是有人會想著能抄底，我覺得黃金之後還能漲」；另一名李女士則稱，當天上午原本打算出手，但吃了個飯回來後，金價又跌了，「買100克就比上午時便宜了3000多元(人民幣，約435美元)」。

此外，也有一些打算五一結婚的消費者看到金價大跌，提前購買婚慶用的「三金」、「五金」。

另據央視新聞報導，北京市民劉先生23日上午花1萬元欲「抄底」，沒想到下午一看已經虧了600多元。他說，「本來想著抄底，沒想到這個底還在繼續下探，真是遇到金價的『黑色星期一』了」。

休息區域也有不少消費者還在緊盯金價走勢，隨時準備出手，有人表示，「大屏上的價格是三分鐘一更新的，今天我帶了錢來的，打算再觀望一下，合適了就出手」。

上海黃金交易所23日也發布通知，近期影響市場不穩定的因素較多，貴金屬價格波動顯著加劇。同時，提示投資者做好風險防範工作，合理控制倉位，理性投資。