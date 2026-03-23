中國LED晶片龍頭三安董事長林秀成被查 股票跌停

中國LED晶片龍頭福建三安董事長林秀成被調查，股票23日一開盤就跌停。（取材自紅星新聞）

中國LED晶片龍頭三安光電22日公告，三安集團近日收到中國國家監察委員會簽發的關於公司實際控制人林秀成被調查的通知。受此影響，23日股市一開盤，三安光電就跌停。

據財新網報導，重慶市長胡衡華本月20日官宣被查。胡衡華主政長沙和重慶時期，曾為三安集團項目站台。

據界面新聞，該公告稱，自2017年7月10日以來，林秀成一直未在三安光電擔任任何職務。目前，公司生產經營管理情況正常，上述事項不會對公司生產經營產生重大影響。

官網資料顯示，三安光電創立於2000年11月，總部位於福建省廈門市，是一家化合物半導體研發、製造與服務企業，主要業務包括LED、微波射頻、電力電子、光技術，產品應用於照明、顯示、紅外線感測、AR眼鏡、新能源汽車、充電樁、5G、3D 識別碼、電波計算領域、光伏領域、電站、5G、3D 識別碼、電波計算領域。

林秀成是三安集團創始人。公開資料顯示，林秀成出生於1956年，現年70歲。2017年，林秀成將三安光電交棒給長子林志強。

「2026胡潤全球富豪榜」顯示，三安光電林秀成、林志強父子以人民幣160億元的身價，排名廈門第三大富豪。

三安光電先前揭露的2025年度業績預告顯示，預計2025年恐出現人民幣2億元至3億元虧損。

第一財經報導，三安光電23日開盤跌停，股價來到每股美股14.89元。