武漢翁呼吸困難「拿剪刀捅胸」自製引流管排氣 救回自己

一名七旬老翁慢阻肺病情加重後反覆引發氣胸，多次住院。(取材自極目新聞)

湖北武漢一名70多歲張姓老翁因突發呼吸困難，竟自行用剪刀刺入胸腔「排氣」，並以吸管、氧氣管及礦泉水瓶製作簡易引流裝置，險象環生。所幸家屬及時報警送醫，經院方緊急處置後，目前生命徵象穩定。醫師強調，此舉風險極高，稍有不慎恐危及生命，呼籲民眾切勿模仿。

綜合台州交通廣播報導，事件發生於近日清晨，張大爺因胸悶、胸痛及呼吸困難加劇，判斷為氣胸復發。由於過去多次接受胸腔引流治療，他在情急之下，拿剪刀刺向左側胸腔過去引流位置，並稱「捅進去後感覺一股氣冒出來，人一下子輕鬆了」。隨後他再指示老伴用吸管、氧氣管連接裝水的礦泉水瓶，自製負壓裝置「排氣」。

綜合台州交通廣播報導，救護人員將其送往武漢市第四醫院後，醫護人員發現其胸腔仍插著自製引流管，立即進行清創、消毒及正規胸腔引流處置，重新置入無菌引流設備。院方表示，該名患者目前情況穩定，但整起事件讓醫護人員也感到震驚。

綜合台州交通廣播報導，醫師指出，患者本身患有慢性阻塞性肺病（慢阻肺），屬氣胸高風險族群，過去已多次因相關症狀住院。然而，自行進行胸腔穿刺極度危險，胸腔內有心臟、肺部及重要血管，一旦刺傷恐導致大出血或休克；且未經消毒的器具易將細菌帶入胸腔，引發膿胸、敗血症等嚴重感染。

綜合台州交通廣播報導，醫師進一步提醒，自製裝置無法精確控制排氣量與速度，甚至可能讓空氣倒流進入胸腔，加重病情。若慢阻肺患者出現呼吸困難或疑似氣胸，應立即撥打急救電話並等待專業處置，可先吸氧並保持平臥或端坐姿勢，切勿自行穿刺或嘗試「土法」治療。