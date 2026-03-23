我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普午夜發1句話 最後通牒倒數20小時…暗示美軍將重拳出擊？

紐約驚傳客機與消防車碰撞 網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

武漢翁呼吸困難「拿剪刀捅胸」自製引流管排氣 救回自己

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名七旬老翁慢阻肺病情加重後反覆引發氣胸，多次住院。(取材自極目新聞)
一名七旬老翁慢阻肺病情加重後反覆引發氣胸，多次住院。(取材自極目新聞)

湖北武漢一名70多歲張姓老翁因突發呼吸困難，竟自行用剪刀刺入胸腔「排氣」，並以吸管、氧氣管及礦泉水瓶製作簡易引流裝置，險象環生。所幸家屬及時報警送醫，經院方緊急處置後，目前生命徵象穩定。醫師強調，此舉風險極高，稍有不慎恐危及生命，呼籲民眾切勿模仿。

綜合台州交通廣播報導，事件發生於近日清晨，張大爺因胸悶、胸痛及呼吸困難加劇，判斷為氣胸復發。由於過去多次接受胸腔引流治療，他在情急之下，拿剪刀刺向左側胸腔過去引流位置，並稱「捅進去後感覺一股氣冒出來，人一下子輕鬆了」。隨後他再指示老伴用吸管、氧氣管連接裝水的礦泉水瓶，自製負壓裝置「排氣」。

綜合台州交通廣播報導，救護人員將其送往武漢市第四醫院後，醫護人員發現其胸腔仍插著自製引流管，立即進行清創、消毒及正規胸腔引流處置，重新置入無菌引流設備。院方表示，該名患者目前情況穩定，但整起事件讓醫護人員也感到震驚。

綜合台州交通廣播報導，醫師指出，患者本身患有慢性阻塞性肺病（慢阻肺），屬氣胸高風險族群，過去已多次因相關症狀住院。然而，自行進行胸腔穿刺極度危險，胸腔內有心臟、肺部及重要血管，一旦刺傷恐導致大出血或休克；且未經消毒的器具易將細菌帶入胸腔，引發膿胸、敗血症等嚴重感染。

綜合台州交通廣播報導，醫師進一步提醒，自製裝置無法精確控制排氣量與速度，甚至可能讓空氣倒流進入胸腔，加重病情。若慢阻肺患者出現呼吸困難或疑似氣胸，應立即撥打急救電話並等待專業處置，可先吸氧並保持平臥或端坐姿勢，切勿自行穿刺或嘗試「土法」治療。

上一則

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

下一則

武漢婦52萬標得房產 卻發現已過戶他人 需再付3萬稅費

延伸閱讀

23歲突然頭劇痛 檢查驚見腦中「不定時炸彈」醫警告這族群小心

23歲突然頭劇痛 檢查驚見腦中「不定時炸彈」醫警告這族群小心
劉美賢「微笑唇環」暴紅 醫：藏撕裂、感染危機

劉美賢「微笑唇環」暴紅 醫：藏撕裂、感染危機
62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢

62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢
台肺葉切除手術浮濫 學者估20萬人白挨刀

台肺葉切除手術浮濫 學者估20萬人白挨刀

熱門新聞

吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描