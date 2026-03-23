武漢牛蛙餐廳天花板突「掉出人腿」食客受驚緊急疏散
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖北武漢一間牛蛙餐廳近日發生驚險一幕，有顧客用餐時，天花板突然破裂並掉出一條人腿，引發現場驚慌。據目擊者描述，當時店內僅有一桌客人，突發情況令人措手不及，所幸店家隨即組織人員疏散，未造成人員傷亡。事後店方表示，掉落人腿為樓上施工人員，僅受輕傷，已恢復上班。
綜合瀟湘晨報等媒體報導，目擊者趙先生表示，當時正在店內食用牛蛙，頭頂天花板突然被踩穿，一條腿從上方掉落並懸在空中，還有晃動情形，讓在場食客嚇得立即閃避。由於突發狀況發生迅速，現場氣氛一度緊張。
報導指出，涉事餐廳樓上與樓下為同一商家，當時樓上正在進行裝修施工。施工人員在作業過程中不慎踩穿樓板，導致腿部穿過天花板掉入樓下用餐區域。事故發生時店內顧客不多，因此未造成更大影響。
店家回應稱，掉落人員為店內服務員，當時參與樓上施工，不慎踩空導致意外發生。事故後該員工僅受輕傷，已安排休息一天，目前已恢復正常上班，整體情況無大礙。
事件在網路曝光後引發討論，不少網友質疑建築結構安全，認為樓板承重與施工管理應加強，也有人對用餐環境安全表達擔憂。相關情況引發關注，對餐飲場所與裝修施工同時進行的安全問題提出警示。
上一則
武漢婦52萬標得房產 卻發現已過戶他人 需再付3萬稅費
下一則