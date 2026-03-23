我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普午夜發1句話 最後通牒倒數20小時…暗示美軍將重拳出擊？

紐約驚傳客機與消防車碰撞 網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

武漢牛蛙餐廳天花板突「掉出人腿」食客受驚緊急疏散

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
顧客在一間牛蛙餐廳用餐到一半，頭頂上突然掉出一條腿下來，原來是樓上整修的工人不小心把屋頂踩穿了。(視頻截圖)
顧客在一間牛蛙餐廳用餐到一半，頭頂上突然掉出一條腿下來，原來是樓上整修的工人不小心把屋頂踩穿了。(視頻截圖)

湖北武漢一間牛蛙餐廳近日發生驚險一幕，有顧客用餐時，天花板突然破裂並掉出一條人腿，引發現場驚慌。據目擊者描述，當時店內僅有一桌客人，突發情況令人措手不及，所幸店家隨即組織人員疏散，未造成人員傷亡。事後店方表示，掉落人腿為樓上施工人員，僅受輕傷，已恢復上班。

綜合瀟湘晨報等媒體報導，目擊者趙先生表示，當時正在店內食用牛蛙，頭頂天花板突然被踩穿，一條腿從上方掉落並懸在空中，還有晃動情形，讓在場食客嚇得立即閃避。由於突發狀況發生迅速，現場氣氛一度緊張。

報導指出，涉事餐廳樓上與樓下為同一商家，當時樓上正在進行裝修施工。施工人員在作業過程中不慎踩穿樓板，導致腿部穿過天花板掉入樓下用餐區域。事故發生時店內顧客不多，因此未造成更大影響。

店家回應稱，掉落人員為店內服務員，當時參與樓上施工，不慎踩空導致意外發生。事故後該員工僅受輕傷，已安排休息一天，目前已恢復正常上班，整體情況無大礙。

事件在網路曝光後引發討論，不少網友質疑建築結構安全，認為樓板承重與施工管理應加強，也有人對用餐環境安全表達擔憂。相關情況引發關注，對餐飲場所與裝修施工同時進行的安全問題提出警示。

武漢

上一則

武漢婦52萬標得房產 卻發現已過戶他人 需再付3萬稅費

下一則

新奇寵物？西安小學生把玩「小火龍」後嘔吐中毒

延伸閱讀

🎞️南韓汽車零件工廠大火釀50人輕重傷 下令「全國消防動員」

🎞️南韓汽車零件工廠大火釀50人輕重傷 下令「全國消防動員」
華埠老店火災 樓上住戶撤離 中華會館送暖

華埠老店火災 樓上住戶撤離 中華會館送暖

在4S店1年蹭飯260次 帶自家電動車充電…安徽車主被拉黑

在4S店1年蹭飯260次 帶自家電動車充電…安徽車主被拉黑
河南1餐廳發現小狗上桌吃飯 怒砸600套餐具…狗主人說話了

河南1餐廳發現小狗上桌吃飯 怒砸600套餐具…狗主人說話了

熱門新聞

吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描