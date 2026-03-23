央視調查：長途運輸「休眠」麻醉 活魚喝了工業酒精上餐桌

商販重新換水、打氣後，「沉睡」的魚立刻恢復活力。（視頻截圖）

央視財經揭露，中國水產市場在活魚流通環節上存在「休眠」祕密，業者在水中加入無生產日期、無生產廠家、無生產許可證的「三無」安定劑，而這類安定劑主要成分為丁香酚，長期大量使用會損傷肝腎；此外，有些商家甚至會使用工業酒精「麻醉」活魚，對食品安全埋下隱患。

在重慶樂邦水產市場裡，大量長途運輸的活魚抵達後呈「休眠」狀態，在水中安靜似死魚，但只需充氧片刻便恢復正常，商販統一稱魚兒在「睡覺」。央視「財經調查」記者歷時兩個多月的暗訪調查，深入水產市場、生產企業和餐飲門市，發現長途運輸活魚「集體沉睡」並非個案，而是人為干預。

在運輸環節上，工人往裝活魚的桶子裡加一瓶蓋液體攪拌後，活蹦亂跳的魚瞬間安靜癱軟。液體瓶上寫著「魚護寶」，是一種魚用安定劑，成分為丁香酚，屬無生產日期、無生產廠家、無生產許可證的「三無」產品。醫學上認為，長期大量使用丁香酚，會損傷肝腎，孕婦、兒童需要慎用，且要避免與抗凝血劑、鎮靜劑同時使用。

山東臨沂強盛海鮮批發市場同樣存在活魚運輸使用麻醉劑的情況，這裡的商家甚至直接使用工業酒精，工業酒精含有甲醇，直接食用可致人失明、臟器損傷，過量可導致死亡，中國明令禁止工業酒精使用在食品加工環節。

然而央視記者直擊，商人往活魚籃和水池隨意添加麻醉劑，劑量、濃度全憑手感，幾瓶蓋即可麻醉一池幾千斤魚。即便市場管理人員嚴肅地表示，市場不允許使用麻藥，卻對露天擺放的工業酒精、兌換好的大桶麻藥視而不見。

「財經調查」記者找到江西吉安一家生產丁香酚的廠家，廠家承認原料從印尼進口，以食品添加劑名義出廠，被魚販用於麻醉活魚，一些小作坊購買原料後包裝成「三無」麻藥流入市場。

另有工廠透露，商家為讓麻醉劑快速滲透、起效，最簡便的做法就是使用工業酒精勾兌。在宿州百大農產品物流中心，這裡使用的MS-222麻醉劑在中國也未被批准用於食用活魚。

截至目前，中國對丁香酚、MS-222等麻醉劑能否使用在活體水產品上，還沒有進行過安全評價，這兩種物質，都不在水產養殖允許使用的名單上，自然也沒有使用劑量、殘留限量規定，市場檢測選項上都是一片空白。