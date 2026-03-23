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歷時半年終於確定…四川組織部長靳磊接深圳市委書記

中國新聞組／北京23日電
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對於靳磊何以能出任深圳這個地位特殊城市的市委書記，網上有諸多說法和揣測。（取材自四川正法聲音）
對於靳磊何以能出任深圳這個地位特殊城市的市委書記，網上有諸多說法和揣測。（取材自四川正法聲音）

2025年10月11日，廣東省14屆人大常委會第21次會議決定，接受王偉中辭去廣東省人民政府省長職務的請求，任命深圳市委書記孟凡利為廣東省人民政府副省長、代理廣東省人民政府省長職務。但出乎外界預期的是，孟凡利竟持續兼任深圳書記，直至22日官宣，中共中央批准，由四川省組織部長靳磊任深圳市委書記，免去孟凡利深圳市委書記職務。

公開資料顯示，靳磊1970年2月出生，河南濟源人，厦門大學財金系金融學專業畢業，經濟學碩士。靳磊早年長期在河南任職，2018年任河南省安陽市市長，2019年12月，「空降」至四川，任德陽市委書記，後升任四川省委常委，並先後兼任四川政法委書記、省委社會工作部部長、組織部長、省委黨校校長等職。

廣東省委書記黃坤明親臨大會表示，今次調整是以習近平總書記為核心的黨中央，從工作大局出發作出的決定。他還表示，深圳要深度參與粵港澳大灣區建設，加快推進基礎設施「硬聯通」、規則機制「軟聯通」，切實抓好前海、河套等重大合作平台建設，深化與香港的務實合作。

靳磊表態，深感責任重大，將加快發展新質生產力，做強粵港澳大灣區核心引擎功能，精心服務辦好APEC會議。

香港明報報導，毗鄰香港的深圳經濟總量穩居中國城市第三位，僅次於上海和北京。作為中國核心引擎城市，深圳在工業生產、高新技術及出口方面表現突出，市委書記一職也備受關注。靳磊具有豐富的地方工作經歷，也熟悉經濟事務。

中國媒體此前報導，前深圳市委書記孟凡利2025年10月接任廣東省省長，成為第二位深圳市委書記出身的省長。

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